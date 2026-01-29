Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο, δεν θα χτυπήσει την Ελλάδα η κακοκαιρία Kristin, εξηγεί με νέα ανάρτησή του σήμερα Πέμπτη ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Όπως αναφέρει ο κ. Ζιακόπουλος, που θεωρείται εκ των κορυφαίων μετεωρολόγων της χώρας, η συγκεκριμένη κακοκαιρία που ονομάστηκε Kristin χτύπησε την Πορτογαλία ως «μετεωρολογική βόμβα» και μάλιστα, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Τέτοιας σφοδρότητας και ισχύος φαινόμενα όμως δεν αναμένονται σήμερα στη χώρα μας. «Αυτά που θα έρθουν είναι οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες, όπως τις προβλέπει η ΕΜΥ», γράφει ο ίδιος.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία «Kristin»

«Kristin» είναι το όνομα το οποίο έδωσαν οι μετεωρολόγοι της Πορτογαλίας σε ένα πολύ βαθύ βαρομετρικό χαμηλό (μετεωρολογική βόμβα), το οποίο με ανέμους ως τα 150 χιλιόμετρα την ώρα προκάλεσε στη χώρα τους τον θάνατο 5 ανθρώπων και μεγάλες υλικές καταστροφές.

Η «Kristin» με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Αυτά που θα έρθουν είναι οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες, όπως τις προβλέπει η ΕΜΥ.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για κακοκαιρία «Kristin»

Ο κ. Ζιακόπουλος, ουσιαστικά επιτίθεται και επικρίνει τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ο οποίος χθες Τετάρτη ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα πως η κακοκαιρία «Kristin» θα χτυπήσει τη χώρα.

«"KRISTIN" το όνομα της νέα κακοκαιρίας... Ακολουθούν περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα ( κυρίως από το χαμηλό "KRISTIN") τόσο στη στεριά όσο και στη Θάλασσα», έγραφε στη συγκεκριμένη ανάρτηση ο κ. Τσατραφύλλιας.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία

Σήμερα Πέμπτη, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας σήμερα, με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (28-01-26) με α.α.3 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.

Ζιακόπουλος: Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγος

Χθες Τετάρτη, στο ιστολόγιό του, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξήγησε πως ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στο Τυρρηνικό Πέλαγος, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Α-ΒΑ και θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα είναι έντονα. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ με ένταση 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Β. Ελλάδα δύσκολα θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, αλλά στη Β. Κρήτη θα φθάσει τους 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή (30/1), τοπικές βροχές κατά κανόνα μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα θα βρέξει στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 4 με 5 και στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σάββατο (31/1), παροδικές βροχές αναμένονται στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα και τη Δ-ΒΔ χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

