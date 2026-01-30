Κακοκαιρία: Ιστιοφόρο σημαίας Μεγάλης Βρετανίας βυθίστηκε στη Σύμη

Προβλήματα προκάλεσε στη Σύμη η κακοκαιρία το βράδυ της Πέμπτης (29/01), με ένα ιστιοφόρο σκάφος, σημαίας Μεγάλης Βρετανίας, να βυθίζεται στον όρμο Πέδι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από τη βύθιση του αγκυροβολημένου σκάφους δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύμης.

Η κακοκαιρία έφερε μεγάλα κύματα στο νησί, με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν τη θάλασσα να έχει βγει στη στεριά.

Διαβάστε επίσης