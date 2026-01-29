Καιρός: Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και οι πιο ισχυροί άνεμοι την Πέμπτη (29/1)

Σε Ήπειρο και Πελοπόννησο τα πιο έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με το meteo.gr

Σε Ήπειρο και Πελοπόννησο τα πιο έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με το meteo.gr
Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Πέμπτη 29/01 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 καταγράφηκαν στην Ήπειρο, στη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εικόνα, βροχή (μεγαλύτερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε σε 431 από τους 558 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~ 77 %) ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπέρασαν 118 σταθμοί (ποσοστό ~ 21 %).

kairos.jpg

meteo.gr

Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων επικράτησαν στα πελάγη αλλά και σε σημαντικά τμήματα της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Θράκης.

Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου. Η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 128 χλμ/ώρα ενώ ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα καταγράφηκαν επίσης στους σταθμούς Μόρνος-φράγμα, Σέσι Παρνασσού και Σαγαίικα Αχαΐας.

kairikos-xartis.jpg

meteo.gr

