Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

Προς τα ανατολικά και με τάση εξασθένησης κινείται η κακοκαιρία KRISTIN, όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τις επόμενες ώρες και έως το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει, διατηρούνται οι θυελλώδεις δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι στα ανατολικά και νότια πελάγη, με τις συνθήκες να παραμένουν δυσμενείς μέχρι τις πρωινές ώρες.

Καιρική ανάπαυλα την Παρασκευή

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η Παρασκευή θα είναι γενικά μια ημέρα καιρικής ανάπαυλας, με τα φαινόμενα να υποχωρούν και τις συνθήκες να βελτιώνονται πρόσκαιρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Νέα κακοκαιρία από το Σάββατο το βράδυ

Κι όμως, όπως προειδοποιεί, το Σαββατοκύριακο διαφαίνεται νέα επιδείνωση του καιρού. Η επόμενη κακοκαιρία χαρακτηρίζεται «ζόρικη» και αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά, με πιο ισχυρά φαινόμενα. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξή της αναμένονται με νεότερη ενημέρωση.

