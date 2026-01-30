NBA: Τέταρτη σερί ήττα χωρίς Giannis οι Μπακς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς τον έλεγχο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά 25-23. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι Ουίζαρντς ανέβασαν στροφές, πέτυχαν επιμέρους σκορ 32-20 και πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 14 πόντων (57-43).

Στο δεύτερο ημίχρονο τα «Ελάφια» προσπάθησαν να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στο ματς, καταφέρνοντας να μειώσουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα. Ωστόσο, στα κρίσιμα σημεία οι Ουίζαρντς βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν και διατήρησαν τον έλεγχο, φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπακς έπεσαν στο 18-28 και η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο στη μάχη για την είσοδο στο play-in tournament, με την ομάδα του Μιλγουόκι να βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Άλεξ Σαρ με 16 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ από πλευράς Μπακς ξεχώρισε ο Μάιλς Τέρνερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Φιλαδέλφεια 76ερς - Σακραμέντο Κινγκς 113-111



Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μιλγουόκι Μπακς 109-99



Ατλάντα Χοκς - Χιούστον Ρόκετς 86-104



Σικάγο Μπουλς - Μαϊάμι Χιτ 113-116



Ντάλας Μάβερικς - Σάρλοτ Χόρνετς 121-123



Ντένβερ Νάγκετς - Μπρούκλιν Νετς 107-103



Φοίνιξ Σανς - Ντιτρόιτ Πίστονς 114-96



Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 123-111

