Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό που θα σημάνει αντεπίθεση

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στη Γαλλία, αφού για την 25η αγωνιστική της EuroLeague φιλοξενείται από τη Βιλερμπάν και θέλει το διπλό με το οποίο θα σημάνει το σύνθημα της αντεπίθεσης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να ξεπεράσει την κρίση στην οποία βρέθηκε το τελευταίο διάστημα και να αρχίσει να αποδίδει βάσει των πραγματικών της δυνατοτήτων, έτσι ώστε να «χτίσει» σερί, να «χτίσει» ψυχολογία και να αρχίσει να ανεβαίνει στην βαθμολογική κατάταξη.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα το οποίο οφείλει να το εκμεταλλευτεί αρχής γενομένης από απόψε κόντρα στους Γάλλους. Η Βιλερμπάν είναι στην πρωτελευταία θέση με ρεκόρ 6-18 και ο Παναθηναϊκός θέλει να την βυθίσει ακόμα περισσότερο για να φτάσει ο ίδιος τις 15 νίκες.

Το έργο του «τριφυλλιού» μόνο εύκολο δε θα είναι, μιας και ο Εργκίν Αταμάν έχει να διαχειριστεί αρκετά αγωνιστικά προβλήματα. Από τη μία ο Κέντρικ Ναν ο οποίος δεν βρίσκεται στη Γαλλία, καθώς έμεινε στην Αθήνα μην έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, αλλά και οι Όσμαν και Μήτογλου επιστρέφουν από τραυματισμούς, ενώ ο Χολμς ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές.

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης: 98-92

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Εφές: 79-62

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου: 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτιζάν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι: 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια: 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι: 21:30

Μπασκόνια – Ζαλγκίρις: 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: 21:45

