Βαθμολογία Euroleague: Άλμα τετράδας έκανε ο Ολυμπιακός | Όλα τα αποτελέσματα

Την 16η νίκη του πήρε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 87-75 της Μπαρτσελόνα.

Σε ένα ματς όπου ξεκίνησε ιδανικά, συνέχισε δύσκολα, έγινε ντέρμπι και με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» το πήραν... Μάλιστα, είχαν και το +14 στα… χέρια τους, αλλά με καλάθι στο τέλος ο Βέσελι έδωσε τη διαφορά στην ισοβαθμία στους Καταλανούς.

Ο Βεζένκοφ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ καθοριστικός ήταν ο Τζόουνς με 16. Ο Ντόρσεϊ σταθερός με 17 πόντους. Για την Μπαρτσελόνα, ο Πάντερ είχε 15, ενώ Μπριθουέλα και Κλάιμπερν από 14.

Η 25η αγωνιστική της Euroleague

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (29/01)

Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν

Βαλένθια - Μακάμπι

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (30/01)

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 20:30 EuroLeague: Μονακό - Βίρτους Μπολόνια Νovasports4

Νovasports4 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι Novasports Start

Novasports Start 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ζάλγκιρις Νovasports5

Νovasports5 23:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime

Η βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ 17-7 Ολυμπιακός 16-8 Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8 Βαλένθια 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Μπαρτσελόνα 16-9 Μονακό 15-9 Ζαλγκίρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Αρμάνι Μιλάνο 12-13 Βίρτους Μπολόνια 11-13 Ντουμπάι 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15 Μπάγερν Μονάχου 10-15 Μπασκόνια 8-16 Παρτιζάν 8-17 Παρί 8-16 Αναντολού Εφές 6-19 Βιλερμπάν 6-18

