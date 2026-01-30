Βαθμολογία Euroleague: Άλμα τετράδας έκανε ο Ολυμπιακός | Όλα τα αποτελέσματα

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς της Πέμπτης (29/01), για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Την 16η νίκη του πήρε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 87-75 της Μπαρτσελόνα.

Σε ένα ματς όπου ξεκίνησε ιδανικά, συνέχισε δύσκολα, έγινε ντέρμπι και με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» το πήραν... Μάλιστα, είχαν και το +14 στα… χέρια τους, αλλά με καλάθι στο τέλος ο Βέσελι έδωσε τη διαφορά στην ισοβαθμία στους Καταλανούς.

Ο Βεζένκοφ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ καθοριστικός ήταν ο Τζόουνς με 16. Ο Ντόρσεϊ σταθερός με 17 πόντους. Για την Μπαρτσελόνα, ο Πάντερ είχε 15, ενώ Μπριθουέλα και Κλάιμπερν από 14.

Η 25η αγωνιστική της Euroleague

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (29/01)

  • Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν
  • Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα
  • Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν
  • Βαλένθια - Μακάμπι

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (30/01)

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό - Βίρτους Μπολόνια Νovasports4
  • 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ζάλγκιρις Νovasports5
  • 23:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime

Η βαθμολογία

  1. Φενερμπαχτσέ 17-7
  2. Ολυμπιακός 16-8
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8
  4. Βαλένθια 16-9
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
  6. Μπαρτσελόνα 16-9
  7. Μονακό 15-9
  8. Ζαλγκίρις Κάουνας 14-10
  9. Παναθηναϊκός 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 14-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο 12-13
  12. Βίρτους Μπολόνια 11-13
  13. Ντουμπάι 11-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15
  15. Μπάγερν Μονάχου 10-15
  16. Μπασκόνια 8-16
  17. Παρτιζάν 8-17
  18. Παρί 8-16
  19. Αναντολού Εφές 6-19
  20. Βιλερμπάν 6-18

