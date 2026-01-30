Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

Τη σύσταση μιας ομάδας επιστημόνων και ατόμων από την κοινωνία των πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κειμένου Θέσεων για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, στόχος της ομάδας θα είναι να διαμορφωθεί ένα κείμενο θέσεων που θα απευθύνεται στα εξής τρία ιδεολογικά ρεύματα: Σοσιαλδημοκρατία, Πολιτική Οικολογία, Ριζοσπαστική Δημοκρατική Αριστερά.

Η ομάδα «θα επιδιώξει να εμπλουτίσει τον θεωρητικό προβληματισμό και να προχωρήσει την κοινή προβληματική των τριών ρευμάτων».

«Κεντρική μας επιδίωξη είναι η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού», τονίζει το Ινστιτούτο.

Η ομάδα, η οποία αποτελείται συνολικά από 13 ανθρώπους, θα διαμορφώσει ένα κείμενο πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, με το Ινστιτούτο να τονίζει ότι αυτό «θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία. Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική».

«Ανοίγει» δηλαδή τον δρόμο για ένα κείμενο θέσεων πάνω στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί μία ευρύτερη πολιτική συμμαχία.

Επικεφαλής της ομάδας τοποθετείται ο Δρ. Κοινωνιολογίας και συγγραφέας, Γιώργος Σιακαντάρης.

Τα μέλη της ομάδας: