Βιολάντα: Το Μαξίμου βάζει στο κάδρο των ευθυνών Περιφέρεια, δήμο Τρικάλων και Πυροσβεστική

Στιγμιότυπο από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Η κυβέρνηση λοιπόν συνεχίζει να αποκρούει τις κατηγορίες που δέχεται για τα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα και γίνεται συγκεκριμένη για τους ελέγχους και την αδειοδότηση τέτοιων εργοστασίων όπως η Βιολάντα.

Το κεντρικό μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο είναι ότι σε κάθε τραγωδία στην Ελλάδα, «οι γνωστοί – άγνωστοι, το κίνημα των τυμβωρύχων, παίζουν τα ρέστα τους» και προσθέτει ότι είναι χυδαίο ψέμα ότι η Ελλάδα έχει ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων.

Σε αυτό το μήκος κύματος ήταν και η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που τόνισε «όπως γίνεται δυστυχώς σε κάθε τραγωδία σε αυτή τη χώρα, είτε είναι δυστύχημα, είτε εργατικό, είτε σιδηροδρομικό, είτε μια μεγάλη φυσική καταστροφή πολλοί σε αυτή τη χώρα, από το πολιτικό σύστημα και από τα μέσα ενημέρωσης έχουν πλέον κάνει δεύτερη φύση τους το να γίνονται αυτόκλητοι εισαγγελείς».

«Επενδύουν στη δυστυχία, επενδύουν στο σοκ που παθαίνει δικαιολογημένα ο κόσμος και πάνε να χτίσουν καριέρες: πολιτικές, δημοσιογραφικές, μετατρέπονται σατιρικές εκπομπές σε εργαλεία δολοφονίας χαρακτήρων, παραπλάνηση της κοινής γνώμης».
Όμως όπως λένε από την κυβέρνηση όλα στο τέλος της ημέρας είναι αποφάσεις της δικαιοσύνης.

«Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη να καταθέσουν τι μπορεί να έχουν αντιληφθεί, τι μπορεί να έχουν πει και να μην έγινε σεβαστό στον οποιονδήποτε μέσα στην επιχείρηση».

Επιμένουν μάλιστα ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση χωρίς όμως να κάνουμε τους δικαστές και τους εισαγγελείς.

Για τον πραγματικό αριθμό των εργατικών δυστυχημάτων στο Μέγαρο Μαξίμου κρατούν την ίδια γραμμή ότι ο ισχυρισμός περί «ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων» είναι χυδαίο ψέμα, το οποίο διακινείται από το «κίνημα των τυμβωρύχων» στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών, θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.

Από την κυβέρνηση έχοντας ως προηγούμενο την τεράστια συνωμοσιολογία που αναπτύχθηκε αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών βλέπουν να στήνεται ένα αντίστοιχο σκηνικό με την έκρηξη στα Τρίκαλα.

Στο κάδρο η Ζωή

Απαντώντας στις πληροφορίες που διακινούνται για τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρει: «Ποιος τη διακινεί αυτή την ψευδή πληροφορία; Ένας συγκεκριμένος σύλλογος εργαζομένων. Ποιος είναι Πρόεδρος αυτού του συλλόγου; Τα είπε σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτός που της έγραψε το πρόγραμμα για την εργασία. Και πιστεύουν κάποιοι ένα σύλλογο εργαζομένων χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς καμία παράθεση πηγών, για το πώς προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί».

Βλέπουν δηλαδή υποκίνηση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Σημειώνουν παράλληλα ότι όπως μετρούν τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα οι άνθρωποι της Επιθεώρησης Εργασίας, που δεν είναι κυβερνητική αλλά Ανεξάρτητη Αρχή, έτσι τα μετρούν σε όλη την Ευρώπη από την Eurostat.

Η κυβέρνηση εξαπολύει σφοδρή επίθεση: «Και με τον τρόπο που τα μετράνε, όσο κι αν αυτό δεν βολεύει το αφήγημα αυτών, οι οποίοι παραπλανούν την κοινή γνώμη, τις δήθεν σατιρικές, χυδαίες εκπομπές, διάφορους που παριστάνουν τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα».

Το Μέγαρο Μαξίμου περνάει στην αντεπίθεση και απαντά σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την τραγωδία στα Τρίκαλα αλλά και για τις ευθύνες των αρχών που θα έπρεπε να αδειοδοτήσουν αυτές τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια να τις ελέγχουν.

Από τις απαντήσεις που δίνει η κυβέρνηση γίνεται ξεκάθαρο ότι οι ευθύνες ορίζονται σε μεγάλο σημείο τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας.

Πρακτικά δηλαδή η κυβέρνηση βάζει στο κάδρο την περιφέρεια Θεσσαλίας, τον δήμο Τρικάλων και την τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής.

Τι κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας;

Τα τελευταία χρόνια η Επιθεώρηση Εργασίας σημειώνει επαναλαμβανόμενα ιστορικά υψηλά στον αριθμό ελέγχων:

Από 54.000 ελέγχους το 2018, έφτασε στους 79.000 ελέγχους το 2024 αυτή η δήθεν “υποστελεχωμένη” και “απαξιωμένη” υπηρεσία ενώ και τα πρόστιμα αυξήθηκαν από 33 εκατομμύρια σε 51 εκατομμύρια (Επισυνάπτεται πίνακας του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων φορέων;

Όπως εξηγούν τα γαλάζια στελέχη η Επιθεώρηση Εργασίας εξετάζει και ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας: ωράρια, ψηφιακή κάρτα, ατομικά μέσα προστασίας εργαζομένων, τα μέτρα δηλαδή ατομικής ασφάλειας. Παράλληλα ελέγχει τα βιβλία και τα μητρώα ασφαλείας σε σχέση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο ουσιαστικός έλεγχος των πιστοποιητικών αυτών. Δηλαδή βλέπει αν υπάρχει το Α, Β και το Γ πιστοποιητικό σε σχέση με την ασφάλεια και όλα τα σχετικά μιας επιχείρησης.

Ποιοι αδειοδοτούν και ελέγχουν αυτές τις επιχειρήσεις;

Το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχων επιχειρήσεων ορίστηκε με νομοθεσία το 2016, είναι ο νόμος 4442/2016 και το 2018, ο νόμος 4512/18, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις έχουν ως υποχρέωση την γνωστοποίηση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος και κρατική πιστοποίηση των μονάδων και των εγκαταστάσεων για την έναρξη λειτουργίας.

Οι ευθύνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας μεταποιητικής επιχείρησης τροφίμων, όπως η ΒΙΟΛΑΝΤΑ, είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας όπου λειτουργεί η επιχείρηση. Εν προκειμένω η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αρμοδιότητα ελέγχου πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

Ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο πυροπροστασίας και πυρασφάλειας; Η Πυροσβεστική, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου. Έως το 2025 με βάση το νέο αδειοδοτικό και ελεγκτικό πλαίσιο, η νομοθεσία δεν προέβλεπε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική.

Αυτό άλλαξε το 2025 με τις νέες ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση, οι οποίες προβλέπουν αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου ελέγχων για επιχειρήσεις μεσαίου κινδύνου, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, με υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική ανά 36 μήνες.

Όλες οι επιχειρήσεις κατατάχθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι σε επίπεδο μεσαίου κινδύνου, δηλαδή υπάρχει υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική από το 2025 και μετά -μέχρι τότε δεν υπήρχε- ανά τρία χρόνια από την υποβολή των μελετών πυροπροστασίας, η οποία έγινε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Έλεγχοι μπορούν να γίνουν αμέσως από την Πυροσβεστική σε περίπτωση καταγγελιών. Όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη αν όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, είχαν καταγγελθεί ή είχαν γνωστοποιηθεί στην Πυροσβεστική, τότε εκτός των τακτικών ελέγχων έπρεπε να γίνει και ένας άμεσος έλεγχος.

Ποια είναι η αρμόδια αρχή για να διασταυρώσει την ορθότητα των εγγράφων;

Ποιος ελέγχει την ορθότητα της μελέτης πυροπροστασίας και την μετέπειτα γνωστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων; Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας, εν προκειμένω της Περιφέρειας Θεσσαλίας απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ευθύνες και στον Δήμο

Ποια είναι αρμόδια αρχή για να διαπιστώσει αν υπάρχει ή όχι αδήλωτο υπόγειο; «Η πολεοδομική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου», λένε από την κυβέρνηση και προσθέτουν «σε ό, τι αφορά τις σωληνώσεις, από τις οποίες φέρεται να προέκυψε η διαρροή, αρμόδιος ελεγκτικός φορέας είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Άλλο λοιπόν το υπόγειο, γιατί είναι τα δύο θέματα που ακούμε από την κοινή γνώμη και άλλο οι σωληνώσεις. Το ένα είναι ευθύνη της εκάστοτε περιφέρειας, εν προκειμένω της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το άλλο είναι της πολεοδομικής υπηρεσίας του Δήμου. Όλα αυτά πλέον παρακολουθούνται ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης των αναγκαίων δικαιολογητικών και εγγράφων μέσω της πλατφόρμας Open Business που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και όπου πλέον κάθε ελεγκτικός φορέας κατά λόγο αρμοδιότητας μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους.

Τέλος από την κυβέρνηση απαντούν και για τη στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
Οι οργανικές θέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας είναι 995. Πόσες είναι καλυμμένες; Οι 902. Ποσοστό ρεκόρ, όπως λένε στη ΝΔ με βάση τα δεδομένα του Δημοσίου, ειδικά μετά τα μνημόνια. «Άνω του 90% των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένες. Και αυτό ενώ έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι θέσεις εργασίας απ’ ότι το 2019 που αναλάβαμε εμείς.
Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά η στελέχωσή της είναι ευθύνη της κυβέρνησης και εν προκειμένω του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας».

Πόσοι κάνουν τους ελέγχους;

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπηρετούν συνολικά 57 υπάλληλοι. Είναι 5 Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και τέσσερα Τμήματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Το έργο των παραπάνω τμημάτων ενισχύεται από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας που στελεχώνεται από 36 ειδικούς επιθεωρητές και επιθεωρήτριες με όλες τις σχετικές θέσεις να είναι καλυμμένες.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει: Δεν ισχύει ότι 4 μόνο εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας κάνουν ελέγχους στις επιχειρήσεις των Τρικάλων. Είναι η μισή αλήθεια γιατί τους ελέγχους αυτούς τους κάνουν μαζί και με υπαλλήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι 57 και με τους 36 ειδικούς επιθεωρητές που πάνε και κάνουν στοχευμένους ελέγχους.

Το 2025 η Αρχή ενισχύθηκε με 57 νέα στελέχη, για το 2026 έχουν εγκριθεί 43 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. ΑΡΑ προσλαμβάνονται διαρκώς νέα στελέχη.

