Βιολάντα: «Η αίσθηση αδικίας μας κόβει την ανάσα» - Ο επικήδειος από τον γιο της Αγάπης Μπουνόβα

«Υπάρχει μια αίσθηση αδικίας που μας κόβει την ανάσα», ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του γιου της Αγάπης Μπουνόβα, στον επικήδειο που έβγαλε για τη μητέρα του - μία από τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν στην έκρηξη από τη διαρροή προπανίου και τη φωτιά που ακολούθησε, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

«Ο πόνος είναι αβάσταχτος», είπε ο γιος της, Δημήτρης Καρτιδιώτης και συνέχισε: «Αγάπη ήταν το όνομα της και έτσι ζούσε, με αγάπη. Ήταν μια γυναίκα γεμάτη ζωή».

«Η μητέρα μου έδινε χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα, είναι ξαφνικός και άδικος ο χαμός της. Ένα δυστύχημα που κάνεις δεν μπορούσε να φανταστεί» ανέφερε στον συγκινητικό επικήδειό της.

«Εδώ δεν υπάρχει πτώμα», είπε ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα συγκλονίζοντας όσους βρίσκονταν στην κηδεία της γυναίκας που τόσο άδικα έχασε τη ζωή της μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα. «Δεν έμεινε τίποτα. Είναι ένα δυστύχημα που μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου για να το αποχαιρετήσουμε» είπε το παλικάρι μιας από τις πέντε γυναίκες που έφυγαν από τη ζωή με τόσο αποτρόπαιο τρόπο έπειτα από την έκρηξη που προκλήθηκε από «πολύμηνη και εκτεταμένη» διαρροή προπανίου την οποία η διοίκηση του εργοστασίου Βιολάντα απέτυχε να αντιμετωπίσει κωφεύοντας -σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία- μπροστά στις συνεχείς διαμαρτυρίες των εργαζομένων ότι στο εργοστάσιο μύριζε υγραέριο...

«Δεν ήταν ατύχημα, ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε», είπε ο γιος της με σταθερή φωνή και συνέχισε: «Η Αγάπη δεν έφυγε, της στέρησαν τη ζωή. Όμως η Αγάπη δεν έσβησε, θα ζει πάντα μέσα μας».

«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή, αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου».

Η Αγάπη Μπουνόβα ήταν μητέρα δύο παιδιών, του Δημήτρη και της Ελένης και γιαγιά ενός μικρού κοριτσιού που έχει το όνομά της, Αγάπη.

Διαβάστε επίσης