Πάνδημο αντίο στην 47χρονη Σταυρούλα, μητέρα 3 παιδιών που σκοτώθηκε από την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Κηδεύονται σήμερα τρία από τα πέντε θύματα της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Συγγενείς και φίλοι της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκοβάλα την αποχαιρέτησαν στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Προάστιο Καρδίτσας.

Έφυγε άδικα λένε όσοι βρέθηκαν εκεί, συμπληρώνοντας πως ήταν μια εξαιρετική γυναίκα. Σχεδόν όλο το χωριό, άλλωστε, βρέθηκε στο σημείο για να την αποχαιρετήσει, παρά τη βροχή. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Τιμόθεος.

Στην εκκλησία στο Προάστιο βρέθηκαν επίσης, συνάδελφοί της από το εργοστάσιο, όχι όμως ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ή μέλος της οικογένειάς του.



Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, ενώ ο βουβός πόνος των αγαπημένων της κάλυπτε όλο το χωριό.

Η Σταυρούλα Μπουκοβάλα ήταν μητέρα τριών παιδιών. Έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Δούλευε στη βραδινή βάρδια, όπως οι άλλες τέσσερις εργάτριες που έχασαν και αυτές της ζωής τους στην ανείπωτη τραγωδία. Άλλες το έκαναν για να προλαβαίνουν να βλέπουν τα παιδιά τους, άλλες για να μαζέψουν ένσημα, άλλες επειδή ήταν νέες στη δουλειά. Όλες έφυγαν από το σπίτι τους μερικές ώρες πριν για το νυχτοκάματο. Καμία τους δεν γύρισε.

Τη Σταυρούλα, στην τελευταία της κατοικία συνόδευσε η Φιλαρμονική της Καρδίτσας. Λίγο αφότου ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, παραβρισκόμενοι ζήτησαν από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από την εκκλησία και το προαύλιο.

Προσερχόμενος στην εξόδιο λειτουργία, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος δήλωσε: «Βαρύς ο πόνος για όλους και για εμάς».

