«Βιολάντα»: Νέες βαθύτερες τομές στο «σημείο μηδέν» που έγινε η έκρηξη - Τι αναζητά η Πυροσβεστική

Συνεχίζονται οι έρευνες του ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης που ισοπέδωσε το εργοστάσιο παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Από νωρίς το πρωί οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ βρίσκονται στο «σημείο μηδέν» εκεί που έγινε η φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες και αναζητούν νέα πειστήρια για να συμπεριλάβουν στον φάκελο που θα παραδοθεί στην εισαγγελέα Τρικάλων.

Νέες τομές στο σημείο της έκρηξης

Σήμερα (29/1) αναμένεται να γίνουν νέες τομές στο σημείο που εντόπισαν τη διαρροή και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb.gr θα σκάψουν πιο βαθιά για να κάνουν νέες μετρήσεις και να διαπιστώσουν σε ποια έκταση διαχεόταν το προπάνιο στο έδαφος, μετά την δεδομένη διαρροή που παρατηρήθηκε στις σωληνώσεις.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με τον επικεφαλής της υπηρεσίας να έχει σπεύσει στο σημείο κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Π.Σ., έχει ενισχυθεί με δύο επιπλέον κλιμάκια, στο πλαίσιο της πλήρους διασφάλισης του χώρου και των στοιχειών του συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του.

Ελεύθεροι ιδιοκτήτης κι άλλοι 2, πιθανή η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Εξάλλου, χθες, επί τέσσερις ώρες βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο υπεύθυνος βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας αρχικά ήταν προγραμματισμένο να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή στις 12:00 το μεσημέρι, ωστόσο έφτασαν στα Δικαστήρια των Τρικάλων λίγο πριν τις 15:00.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, με πλημμεληματικές διώξεις, καθώς η Δικαιοσύνη αποφάσισε πως θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα, την οποία έχει αναλάβει η Πυροσβεστική, να κατατεθούν επίσημα οι τελικές εκθέσεις των πραγματογνωμώνων και στη συνέχεια θα κληθούν εκ νέου ενώπιον της εισαγγελέως, αλλά και του ανακριτή, για να δώσουν απαντήσεις για τυχόν ευρήματα που θα εντοπιστούν.

Το αδήλωτο υπόγειο και η απουσία αισθητήρων διαρροής

Εξάλλου, όπως προέκυψε από τις περαιτέρω έρευνες, το υπόγειο του εργοστασίου παραγωγής, στο οποίο φέρεται να έγινε και η έκρηξη και πάνω από το οποίο εργάζονταν οι πέντε άτυχες γυναίκες, ήταν αδήλωτο με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε υποχρέωση να καταθέσει και κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025 γίνεται αναφορά σε 4 υπόγειες δεξαμενές προπανίου, και όχι σε 2 υπέργειες οι οποίες είναι 20ετίας ή 25ετίας, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν αδειοδοτημένες οι 2 δεξαμενές.

Με δεδομένο το γεγονός ότι το υπόγειο, περίπου 400 τ.μ. δεν ήταν δηλωμένο, δεν υπήρχαν και ανιχνευτές για διαρροή αερίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, το οποίο όμως δεν είναι αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, επομένως δεν υπάρχει στα σχέδια της πυρασφάλειας, και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανιχνευτής εντοπισμός διαρροής προπανίου.

