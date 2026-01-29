Βιολάντα: Το αδήλωτο υπόγειο που έγινε «βόμβα αερίου» και η απουσία των ανιχνευτών από τον χώρο

Μια σειρά παραλείψεων που οδήγησαν κατά τα φαινόμενα στην φονική έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των πέντε εργαζόμενων γυναικών, αποκάλυψε η έρευνα του ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην «Βιολάντα».

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, η εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή αερίου στο υπέδαφος, μέσω των σωληνώσεων που κατέληγαν στο μη αδειοδοτημένο υπόγειο της επιχείρησης, προκάλεσε την έκρηξη που ισοπέδωσε το εργοστάσιο παραγωγής της θεσσαλικής μπισκοτοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας «διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους».

Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε ο Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, «η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου», γεγονός που συμβαδίζει με μαρτυρίες συγγενών των νεκρών εργαζομένων αλλά και εργαζόμενων στο εργοστάσιο πως «εδώ και καιρό» υπήρχε η μυρωδιά στον χώρο και πως το είχαν καταγγείλει στους υπεύθυνους.

Το σημείο της διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

«Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη», επισήμανε ο υποστράτηγος της Πυροσβεστικής κατά την ενημέρωση, συμπληρώνοντας πως κατόπιν των στοιχείων αυτών, η υπηρεσία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, του τεχνικού ασφαλείας και του υπευθύνου της βάρδιας.

Αδήλωτο το υπόγειο

Όπως προέκυψε από τις περαιτέρω έρευνες, το υπόγειο του εργοστασίου παραγωγής, στο οποίο φέρεται να έγινε και η έκρηξη και πάνω από το οποίο εργάζονταν οι πέντε άτυχες γυναίκες, ήταν αδήλωτο με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε υποχρέωση να καταθέσει και κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025 γίνεται αναφορά σε 4 υπόγειες δεξαμενές προπανίου, και όχι σε 2 υπέργειες οι οποίες είναι 20ετίας ή 25ετίας, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν αδειοδοτημένες οι 2 δεξαμενές.

Εξάλλου, με δεδομένο το γεγονός ότι το υπόγειο, περίπου 400 τ.μ. δεν ήταν δηλωμένο, δεν υπήρχαν και ανιχνευτές για διαρροή αερίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, το οποίο όμως δεν είναι αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, επομένως δεν υπάρχει στα σχέδια της πυρασφάλειας, και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανιχνευτής εντοπισμός διαρροής προπανίου.

Τουλάχιστον 4-5 μήνες η διαρροή

Η διαρροή που οδήγησε στο μοιραίο συμβάν ξεκίνησε, σύμφωνα με την ΔΑΕΕ, περίπου 4-5 μήνες πριν, έπειτα από εργασίες σε δρόμο κάτω από τον οποίο περνούσαν οι σωλήνες με το προπάνιο. Κατά τη διάρκεια εργασιών ασφαλτόστρωσης το καλοκαίρι, βαρέα οχήματα προκάλεσαν πιθανώς την διάτρηση κάτω από το οδόστρωμα, με το αέριο να διαρρέει στο υπέδαφος και να φτάνει 25 μέτρα μακριά, στο υπόγειο του εργοστασίου. Την ίδια ώρα, στο σχέδιο μελέτης φαίνεται ότι το εργοστάσιο είχε συνολικά έξι ανιχνευτές-αισθητήρες, όσοι είναι και οι φούρνοι στη μονάδα παραγωγής, στο ισόγειο των εγκαταστάσεων, έκτασης 3.000 τ.μ.

Ύστερα από τα ευρήματα της έρευνας ο εισαγγελέας αναμένεται να δώσει παραγγελία για επέκταση της προκαταρκτικής έρευνας, με συνδρομή από πραγματογνώμονες, ζητώντας λήψη νέων καταθέσεων για την ύπαρξη ή μη αδειών.

