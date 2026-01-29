Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Επί τέσσερις ώρες βρίσκονταν την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, στο γραφείο του ανακριτή, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο υπεύθυνος βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας αρχικά ήταν προγραμματισμένο να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή στις 12:00 το μεσημέρι, ωστόσο έφτασαν στα Δικαστήρια των Τρικάλων λίγο πριν τις 15:00.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, με πλημμεληματικές διώξεις, καθώς η Δικαιοσύνη αποφάσισε πως θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα, την οποία έχει αναλάβει η Πυροσβεστική, να κατατεθούν επίσημα οι τελικές εκθέσεις των πραγματογνωμώνων και στη συνέχεια θα κληθούν εκ νέου ενώπιον της εισαγγελέα, αλλά και του ανακριτή, για να δώσουν απαντήσεις για τυχόν ευρήματα που θα εντοπιστούν.

Η άφιξη των τριών κατηγορουμένων στην Εισαγγελέα

Οι τρεις σοβαρές παραλείψεις

Την ίδια ώρα, καταπέλτης είναι η πρώτη έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων, οι σωληνώσεις δεν θα έπρεπε να είναι στο χώμα, αλλά πάνω από αυτό, ακριβώς για να διαπιστωθεί η διαρροή και τρίτον, οι δεξαμενές προπανίου που είναι εξωτερικά του εργοστασίου θα έπρεπε να είναι πιο κοντά σε αυτό. Η έκθεση αυτή, δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά θα κατατεθεί απευθείας από το αρχηγείο της Αστυνομίας, στην Εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Επιπλέον αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όσον αφορά και την ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις. Ειδικοί εξηγούν ότι, το προπάνιο δεν έβρισκε δρόμο διαφυγής μετά τη διαρροή, με αποτέλεσμα να κινείται στο υπόγειο του εργοστασίου -το οποίο εξετάζεται αν είχε δηλωθεί ή ήταν αδήλωτο- και με τον σπινθήρα από τις αντλίες νερού, προκλήθηκε η έκρηξη.

Από την πρώτη μέρα της τραγωδίας, συγγενείς θυμάτων, αλλά και τραυματίες στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για περίεργη οσμή που είχαν αντιληφθεί στον διάδρομο που οδηγεί στις τουαλέτες, αλλά και στις τουαλέτες. Το είχαν αναφέρει στους υπευθύνους, όμως, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται και έχουν καταθέσει και επίσημα στις αρχές, τους έλεγαν ότι η μυρωδιά προέρχεται από τα πλυντήρια. Όταν η Δικαιοσύνη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία από την προκαταρκτική έρευνα της Πυροσβεστικής, δεν αποκλείεται, οι κατηγορίες να αναβαθμιστούν και από πλημμέλημα να γίνει κακούργημα.

Διάτρηση στις σωληνώσεις του εργοστασίου της «Βιολάντα»

Η φωτογραφία, που δημοσιεύει το Newsbomb.gr, δείχνει τμήμα των σωληνώσεων προπανίου που βρίσκονταν στο υπόγειο του εργοστασίου να έχει υποστεί διάτρηση. Το γεγονός ενδέχεται να αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την έκρηξη στη «Βιολάντα», που προκάλεσε τον θάνατο των πέντε εργαζομένων και ουσιαστικά έκοψε στα δύο τη συγκεκριμένη πτέρυγα.

Το video της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η φονική έκρηξη

Με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, η Πυροσβεστική εξηγεί το πώς προκλήθηκε η φονική έκρηξη.

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.

Σήμερα και αύριο οι κηδείες των νεκρών εργαζομένων

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα, Πέμπτη, συγγενείς και φίλοι σε τρεις από τις πέντες εργαζόμενες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο.

Συγγενείς και φίλοι της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκοβάλα θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 το μεσημέρι στο Προάστιο Καρδίτσας.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων.

Η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα τελεστεί στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Την Παρασκευή στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Διαβάστε επίσης