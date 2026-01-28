Βιολάντα: Αναζητούνται ευθύνες για την έκρηξη - Το πόρισμα που «άργησε» έξι μήνες

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Τρία άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε μία ημέρα πριν, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με τραγικό απολόγισμο τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών που δούλευαν στη βραδινή βάρδια.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια και της πρόκλησης σωματικών βλαβών. Τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν είναι ο τεχνικός βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας, ενώ και οι τρεις θα βρεθούν σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέα Τρικάλων.

Την ίδια ώρα, κατά την αυτοψία στο εργοστάσιο, οι αρχές εντόπισαν στον χώρο του υπογείου, σωλήνες προπανίου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση. Ήδη, τα πρώτα σενάρια της Πυροσβεστικής έκαναν λόγο για διαρροή προπανίου. Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι έκρηξη όπως αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου.

Παράλληλα, ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη. Στον προαύλιο χώρο, μάλιστα, του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Τα επίσημα πορίσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς από το μεσημέρι της Τρίτης οι πυροσβεστικές δυνάμεις μπόρεσαν να εισέλθουν στον χώρο για τη διεξαγωγή έρευνας που σχετίζεται με τα αίτια της έκρηξης, καθώς μέχρι το πρωί της ίδιας μέρας αναζητούσαν ακόμα τη σορό της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά.

Το πόρισμα που άργησε έξι μήνες

Όσο οι αρχές αναζητούν τα αίτια και τις ευθύνες για τη φονική έκρηξη, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων καταγγέλλει την καθυστέρηση παράδοσης πορίσματος από έρευνα που είχε διεξαχθεί στο εργοστάσιο για τυχόν κενά ασφαλείας, ήδη από το καλοκαίρι.

Ήταν στα τέλη Ιουλίου του 2025, όταν καταγγελίες εργαζομένων στη «Βιολάντα», έφτασαν στο Εργατικό Κέντρο της πόλης, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες ήταν αφόρητες, υπό τις υψηλές θερμοκρασίες και το κύμα καύσωνα που έπληττε ολόκληρη τη χώρα.

Εκείνο, με τη σειρά του απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, το οποίο και έστειλε την Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας που έχει την ευθύνη για τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Μεικτό κλιμάκιο που στελεχωνόταν από ανθρώπους της Επιθεώρησης και του Εργατικού Κέντρου, με τους τελευταίους να μπορούν να βρίσκονται στον χώρο μόνο ως παρατηρητές και όχι ως υπεύθυνοι για τον έλεγχο, βρέθηκαν στη «Βιολάντα», όπου και διαπίστωσαν όντως, μεταξύ άλλων, αρκετά υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του εργοστασίου, αλλά και υψηλά ποσοστά υγρασίας, συνθήκες που έκαναν τις ώρες που περνούσαν εκεί οι εργαζόμενοι, ανυπόφορες.

Ωστόσο, σχεδόν έξι μήνες μετά τη διενέργεια του ελέγχου, το πόρισμα δεν έχει σταλεί ακόμη στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ είναι άγνωστο αν παραδόθηκε στη διοίκηση του εργοστασίου. Το Εργατικό Κέντρο από πλευράς του, έχει επανειλημμένα αιτηθεί να λάβει το πόρισμα, με τις αιτήσεις του να πέφτουν στο κενό.

Μετά το πολύνεκρο δυστύχημα το Εργατικό Κέντρο επανήλθε με αίτηση να λάβει το πόρισμα, ώστε να διαπιστώσει αν όσα βρέθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιρινού ελέγχου συνέβαλαν στην τραγωδία. Η μόνη απάντηση που έλαβε είναι να στείλει μια υπεύθυνη δήλωση ότι ζητά -ξανά- το πόρισμα, ενώ λόγω του δυστυχήματος προέχει η διεξαγωγή νέων ελέγχων, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε νέα πορίσματα.

«Η διοίκηση του εργοστασίου έκλεινε την πόρτα στο Συνδικάτο»

Από πλευράς του, ο Γιώργος Λιατίφης, Γραμματέας του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών του νομού Τρικάλων, μιλώντας στο Newsbomb, τόνισε ότι η «Βιολάντα» αποτελούσε ανέκαθεν εργοστάσιο του οποίου η διοίκηση έκλεινε την πόρτα στο Συνδικάτο, καταστέλλοντας και οποιαδήποτε προσπάθεια των εργαζομένων να συνδικαλιστούν.

«Δεν είχαμε καμία επαφή με τους εργαζομένους του εργοστασίου, γιατί είχε κυριαρχήσει ο φόβος. Πήγαμε να διεξάγουμε τις εκλογές για το Σωματείο και δεν μας άφηναν να μπούμε μέσα. Έφεραν μέχρι και την αστυνομία, ενώ εμείς είχαμε πάει με όλα τα νόμιμα μέσα, μέχρι και με εκλογικό αντιπρόσωπο. Όταν οι εργαζόμενοι βλέπουν αυτή την εικόνα, με αστυνομίες και τέτοια αντιμετώπιση, πώς να μη φοβούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιατίφης.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε καν εικόνα σχετικά με το αν στο εργοστάσιο υπήρχε Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, η οποία είναι υποχρεωτική από τον νόμο να υπάρχει και αποτελείται από εργαζομένους. «Η διοίκηση μας είχε αποκλείσει σε τέτοιο βαθμό, που δεν είχαμε καν εικόνα τι συνέβαινε εκεί μέσα. Αν υπήρχε αυτή η Επιτροπή, από ποιους στελεχωνόταν, δεν ξέραμε τίποτα», σημείωσε επιπλέον ο κ. Λιατίφης. «Φοβόντουσαν μέχρι και να εκλέξουν αντιπροσώπους στο Σωματείο της πόλης», πρόσθεσε.

Σχετικά με το αν οι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου που παρεβρέθηκαν στον καλοκαιρινό έλεγχο διαπίστωσαν κενά ασφαλείας, ο κ. Λιατίφης υπογράμμισε ότι «εμείς απλώς ήμασταν παρόντες. Δεν μας επιτρεπόταν να ελέγξουμε κάτι ούτε να παρέμβουμε. Κάναμε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα διαρροής αερίου, αλλά μέχρι εκεί μπορούσαμε να παρέμβουμε. Περιμέναμε το πόρισμα για να δούμε τι απεφάνθησαν, αλλά δεν το λάβαμε ποτέ».

Τέλος, ο Γραμματέας του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών του νομού Τρικάλων τόνισε ότι το βασικό αίτημα του Εργατικού Κέντρο για την τραγωδία στη «Βιολάντα» είναι «να μη θαφτεί κανένα έγκλημα και να πληρώσουν οι ένοχοι, όποιοι κι αν είναι».

«Φτάνει πια με αυτά τα δυστυχήματα – εγκλήματα και τις παραλείψεις»

Στο Newsbomb.gr, μίλησε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη Δευτέρα, «στην πόλη των Τρικάλων η εργατική τάξη και της πόλης και της χώρας μας θρηνεί στον αμέτρητο κατάλογο των σακατεμένων και των νεκρών εργατών, άλλες πέντε εργάτριες».

«Απαιτούμε ως Εργατικό Κέντρο να διελευκανθούν οι αιτίες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα και κυρίως, με τις διαχρονικές παρεμβάσεις που έχουμε ως Εργατικό Κέντρο, να στείλουμε το μήνυμα και προς την κυβέρνηση και την εργοδοσία ότι φτάνει πια με αυτά τα δυστυχήματα – εγκλήματα και τις παραλείψεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Αρμάγος σημείωσε ακόμη πως «έχουν ευθύνες και δεν θα πρέπει να βάζουν τη ζωή των εργατών πάνω από τα κέρδη των επιχειρήσεων και της περιβόητης ανάπτυξής τους. Αυτό θέλουμε να φωνάξουμε σήμερα και απαιτούμε και από όλες τις υπηρεσίες ό,τι έχουν καταγραφεί και στα πορίσματα -και αυτά που προϋπήρξαν και αυτά που συντάσσονται σήμερα.

Γι’ αυτό και στο πλαίσιο αυτό, εμείς ζητήσαμε ως Εργατικό Κέντρο να έχουμε και δικό μας πραγματογνώμονα για τη συμβολή της έρευνας, ώστε καμία συγκάλυψη να μην υπάρξει, να αποδοθούν ευθύνες και κυρίως να σταματήσουμε να μετράμε άλλους νεκρούς στους εργασιακούς χώρους», επεσήμανε.

Διαβάστε επίσης