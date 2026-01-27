Βιολάντα: Δεδομένη θεωρεί η Πυροσβεστική τη διαρροή προπανίου - Τι προκάλεσε την έκρηξη

Την ώρα που οι οικογένειες των θανουσών προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τον αδόκητο χαμό των αγαπημένων τους ανθρώπων στο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μόλις κατακαθίσει ο κουρνιαχτός από το κουφάρι της επιχείρησης που καταστράφηκε συθέμελα, θα αρχίσουν τα «πώς» και τα «γιατί».

Σ' αυτά θα κληθούν να δώσουν άμεσα απαντήσεις τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Περιφέρειας που έχουν λάβει ήδη δείγματα από την εγκατάσταση, από τα συντρίμμια που εκσφενδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά, από τις σορούς των άτυχων εργατριών, από το χώμα, ακόμα κι από το νερό για να διαπιστωθεί πώς έγινε η έκρηξη.

Η περιφέρεια έχει αποστείλει ήδη το συγκεντρωθέν υλικό σε ειδικό εργαστήριο στον Βόλο, ενώ και η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει λάβει ανάλογα δείγματα.

Τα δεδομένα και τα ερωτηματικά

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες, θεωρούν πλέον δεδομένο ότι υπήρξε διαρροή προπανίου κι αυτό το στοιχείο αποτελεί και τη βάση των ερευνών. Οι έμπειροι αναλυτές, ψάχνουν να βρουν τι ήταν αυτό που πυροδότησε το διαρρέον αέριο και προκλήθηκε η έκρηξη. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έλεγαν χαρακτηριστικά ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ακόμα και το άνοιγμα ενός διακόπτη, μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα και να προκαλέσει την έκρηξη.

Με δεδομένο ότι το προπάνιο είναι άοσμο, και μένει χαμηλά καθώς είναι βαρύτερο από τον αέρα, δεν έγινε αντιληπτό κι έτσι προκλήθηκε το κακό. Όπως τόνιζαν οι αρμόδιοι, που κατόπτευσαν τον χώρο, οι δεξαμενές προπανίου παρέμειναν ανέγγιχτες κι όλα συνηγορούν στο γεγονός ότι υπήρξε διαρροή αερίου από τις σωληνώσεις που βρίσκονταν στον υπόγειο χώρο, κάτω από την ταινία παραγωγής που εργάζονταν οι πέντε άτυχες εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους.

