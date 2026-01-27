Ο ΟΣΕΤΕΕ μιλά για 201 νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα το 2025 - Λιγότεροι από 48 λέει ο Καραγκούνης

Τα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) με αφορμή την «Βιολάντα» κι αναφορικά με τα εργατικά δυστυχήματα είναι σοκαριστικά, καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν 201 νεκροί εργαζόμενοι το 2025, ενώ άλλοι 332 τραυματίστηκαν σοβαρά μέσα στο 2025.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, στην κορυφή της «μαύρης λίστας», βρίσκονται ο κατασκευαστικός κι ο αγροτικός τομέας, ωστόσο, τα τελικά στατιστικά αναμένεται να δημοσιευτούν τον Φεβρουάριο, προκειμένου να διασταυρωθούν περιστατικά που δεν έχουν καταγραφεί επισήμως.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των 201 νεκρών, που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ 20ετίας, παρουσιάζει δραματική αύξηση εν συγκρίσει με τα προηγούμενα έτη, αφού η ΟΣΕΤΕΕ για το 2024 είχε δώσει 150 νεκρούς και 192 σοβαρά τραυματισμένους εργαζόμενους.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, αναφέρει: «Πλήρως απογοητευτική και τρομακτική, αλλά απολύτως αναμενόμενη καθώς ορίζεται από τις αντεργατικές πολιτικές με κορωνίδα την 13ωρη εργασία την ημέρα και την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι η εικόνα των θανάτων στην εργασία για το 2025 στη χώρα μας και χαρακτηρίζεται με τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς όρους ως ανθρωπιστική κρίση.

Επιδεινώνεται από τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συστηματική υποκαταγραφή και την ανυπαρξία τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Η κλιμάκωση ήταν κάτι που προβλέψαμε από το 2022, ενώ είχαμε εκτιμήσει από τον Μάρτιο του 2025 το σπάσιμο του ορίου των 200 θανάτων για το 2025. Δυστυχώς ο πρόσφατος εργασιακός νόμος, αντί να αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, εισάγει ρυθμίσεις που κάνουν τον εργασιακό βίο στη χώρα μας ακόμα πιο αφόρητο».

Καραγκούνης: 48 θάνατοι από εργατικά δυστυχήματα το 2025»

Από την άλλη, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης δίνει μια άλλη διάσταση, βασιζόμενος στα επίσημα στοιχεία που έχει καταγράψει η επιθεώρηση εργασίας. «Οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι, δημοσιεύονται και πιστοποιούνται από τις ανακριτικές και τις ιατροδικαστικές Αρχές όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη.

Το 2021 ήταν 46, το 2022 ήταν επίσης 46, το 2023 ήταν 47 και το 2024 ήταν 48.Το 2025 θα είναι λιγότεροι από 48», είπε ο υφυπουργός μιλώντας σχετικά στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Πρόσθεσε δε, ότι οι πραγματικοί αριθμοί βρίσκονται από την Ανεξάρτητη Αρχή με την διαδικασία πιστοποίησης από εκεί και πέρα αυτό που ενδιαφέρει το υπουργείο Εργασίας είναι να νομοθετεί, να κάνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια και να προσπαθούμε να εντατικοποιούμε τους ελέγχους».