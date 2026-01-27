Βιολάντα: Συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για το δυστύχημα

Απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων πραγματοποιεί αυτήν την ώρα το Εργατικό Κέντρο της πόλης, για το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», «Αυτοί μιλούν για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές» και «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας», είναι τα συνθήματα που επικρατούν.

«Φτάνει πια με αυτά τα δυστυχήματα – εγκλήματα και τις παραλείψεις, ζητάμε και δικό μας πραγματογνώμονα στις έρευνες»

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, μιλώντας στο Newsbomb, αναφέρει ότι «πραγματοποιούμε σήμερα την απεργιακή συγκέντρωση στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας που κάνουμε για αυτό το τραγικό έγκλημα, το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες και τον τραυματισμό κι άλλων εργαζομένων στην προσπάθειά τους να βγάλουν το μεροκάματο.

Από χθες το πρωί, λοιπόν, στην πόλη των Τρικάλων και η εργατική τάξη και της πόλης και της χώρας μας θρηνεί στον αμέτρητο κατάλογο των σακατεμένων και των νεκρών εργατών, για άλλες πέντε εργάτριες».

«Απαιτούμε ως Εργατικό Κέντρο να διελευκανθούν οι αιτίες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα και κυρίως, με τις διαχρονικές παρεμβάσεις που έχουμε ως Εργατικό Κέντρο, να στείλουμε το μήνυμα και προς την κυβέρνηση και την εργοδοσία ότι φτάνει πια με αυτά τα δυστυχήματα – εγκλήματα και τις παραλείψεις», προσθέτει.

Ο κ. Αρμάγος σημειώνει ακόμη πως «έχουν ευθύνες και δεν θα πρέπει να βάζουν τη ζωή των εργατών πάνω από τα κέρδη των επιχειρήσεων και της περιβόητης ανάπτυξής τους. Αυτό θέλουμε να φωνάξουμε σήμερα και απαιτούμε και από όλες τις υπηρεσίες ό,τι έχουν καταγραφεί και στα πορίσματα· και αυτά που προϋπήρξαν και αυτά που συντάσσονται σήμερα.

Γι’ αυτό και στο πλαίσιο αυτό, εμείς ζητήσαμε ως Εργατικό Κέντρο να έχουμε και δικό μας πραγματογνώμονα για τη συμβολή της έρευνας, ώστε καμία συγκάλυψη να μην υπάρξει, να αποδοθούν ευθύνες και κυρίως να σταματήσουμε να μετράμε άλλους νεκρούς στους εργασιακούς χώρους», σημειώνει ακόμη.

