Βιολάντα: Επιταχύνεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων - Αναζητούν τα αίτια της έκρηξης

Εντοπίστηκε μετά από σχεδόν 30 ώρες η σορός και της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Από την έκρηξη που έκοψε το πίσω μέρος του εργοστασίου στα δύο, προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ από τους 12 εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο, έχασαν τη ζωή τους συνολικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές, η διαδικασία ταυτοποίησης απαιτεί ορισμένα 24ωρα, ωστόσο εξαιτίας του μεγέθους της τραγωδίας, θα επιταχυνθεί όσο περισσότερο γίνεται, ώστε οι οικογένειες να προχωρήσουν στην κήδευση των ανθρώπων τους, που χάθηκαν τόσο άδικα εν ώρα εργασίας.

Οι τέσσερις σοροί που είχαν εντοπιστεί αρχικά μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας, όπου ελήφθη DNA για την ταυτοποίησή τους και τα δείγματα εστάλησαν το βράδυ στην Αθήνα, διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για την πέμπτη σορό. Αφού ληφθεί γενετικό υλικό, θα μεταφερθεί και αυτή η σορός στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπως έχει γίνει και με τις υπόλοιπες, από όπου θα παραδοθούν στους συγγενείς, μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίησης.

Οι υπόλοιπο επτά μεταφέρθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ήταν, όμως, όλοι καλά στην υγεία τους και πήραν άμεσα εξιτήριο.

Πλέον, στον τόπο του δυστυχήματος, οι καπνοί που έβγαιναν αμείωτα από τα συντρίμμια μέχρι το πρωί της Τρίτης, έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά, ενώ τα μηχανήματα της Πυροσβεστικής έχουν απομακρύνει την πλειονότητα των καγκέλων που υπήρχαν στον χώρο.

Οι έρευνες θα περάσουν σε δεύτερη φάση, καθώς οι δυνάμεις ΕΚΑΜ αποχωρούν πλέον από το σημείο, μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης σορούς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα εισέλθουν στον χώρο για τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

