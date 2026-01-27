Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

Η τραγωδία στην Βιολάντα ξύπνησε μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες σε βιομηχανίες που συγκλόνισαν τη χώρα αφήνοντας πίσω τους νεκρούς που πλήρωσαν με τη ζωή τους την ανάγκη για εργασία σε αμφίβολα βιομηχανικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Από την Πετρόλα το 1992, μέχρι και την ΕΛΤΕΚ το 2022, εργαζόμενοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στους χώρους εργασίας τους, μεγαλώνοντας έτσι τον ατέλειωτο κατάλογο των νεκρών ανθρώπων που χάθηκαν άδικα πηγαίνοντας απλώς να κάνουν τη δουλειά τους.

Η τραγωδία στην Πετρόλα το 1992

Τον Σεπτέμβριο του 1992 έγινε η φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Πετρόλα στην Ελευσίνα, όπου 15 εργαζόμενοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Δυστυχώς, κάποιοι εξ αυτών «έσβησαν» αργά και βασανιστικά, αφήνοντας πίσω τους τις οικογένειές τους, που έμειναν με ένα «γιατί» χαραγμένο στις ψυχές τους. Η θραύση ενός σωλήνα κατά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας απόσταξης και η διαρροή ποσοτήτων μίγματος υγραερίων και ελαφράς νάφθας, που διασκορπίστηκε ταχύτατα σε μεγάλη έκταση, προκάλεσε την έκρηξη της 1ης Σεπτεμβρίου.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν τους εγκαυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν προσβληθεί από τις φονικές εκρήξεις σε ποσοστό 80%-90% του σώματός τους, ενώ και η οικογένεια Λάτση πλήρωσε εξιδεικευμένα κέντρα στο εξωτερικό για να τους περιθάλψει, όμως κατέληξαν.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στην Αθήνα και σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, όπου μεταφέρθηκαν κάποιοι τραυματίες με έξοδα της οικογένειας Λάτση, οι δικοί τους άνθρωποι θα έσβηναν ένας – ένας, με εγκαύματα που κάλυπταν από το 80% έως το 98% του σώματός τους, εξαιτίας της τρομακτικής έκρηξης και πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Ο πρώτος νεκρός ήταν ο 26χρονος Γιώργος Κουμούτσος που εργαζόταν λίγα μέτρα μακριά, δεν πρόλαβε να αντιδράσει κι απανθρακώθηκε. Το επόμενο πρωί άφησαν την τελευταία τους πνοή άλλοι δύο εργαζόμενοι, ο 24χρονος Γιώργος Παπαγεωργίου στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και ο 32χρονος Σωτήρης Κόντης στο ΚΑΤ. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής στην κηδεία του Κόντη, στο Γ’ Νεκροταφείο, παρευρέθηκε και η Μαριάννα Λάτση, ακολουθώντας διακριτικά τη νεκρώσιμη πομπή. Ακολούθως κατέληξαν ύστερα από νοσηλείες άλλοι 12 συνάδελφοί τους.

Κατά την αξιολόγηση του δυστυχήματος τέθηκε θέμα πλημμελούς συντήρησης του χαλύβδινου σωλήνα διαμέτρου 10 ιντσών που διερράγη. Η οπή που δημιουργήθηκε, διαστάσεων 23 Χ 10 εκατοστών, επέτρεψε τη διαφυγή του αερίου που βρισκόταν σε πίεση 7.5 bar και θερμοκρασία 110 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή εντός των ορίων κανονικής λειτουργίας.

Η «Πετρόλα» έδωσε στοιχεία συντήρησης με ημερομηνίες από 26 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου 1992, αναφέροντας ότι έγινε επιτυχής δοκιμή. Όμως, σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων, η εταιρεία δεν εμφάνισε τα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων για τις σωληνώσεις και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την τόσο γρήγορη φθορά των τοιχωμάτων τους.

Η κόλαση στην ΠΥΡΚΑΛ

Τον Αύγουστο του 1995 το εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών της ΠΥΡΚΑΛ συγκλονίστηκε από μια εκκωφαντική έκρηξη που έλαβε χώρα στη μονάδα συναρμολόγησης βομβιδίων όλμου 4.2 ιντσών. Τρεις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ 13 τραυματίστηκαν. Το 38σέλιδο πόρισμα δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας. Τα πέντε μέλη της Επιτροπής, που έκαναν την πραγματογνωμοσύνη, συμφώνησαν ομόφωνα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από βλάβη μηχανολογικής εγκατάστασης, η οποία μάλιστα παρουσιαζόταν συχνά, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ευαισθησία - ιδιομορφία του εκρηκτικού μηχανισμού (πυροσωλήνα), που εκείνη τη στιγμή ήταν «φορτωμένος» στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Επίσης, η Επιτροπή αναφέρει ότι παράγοντες που συντέλεσαν είναι η μη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στη μηχανολογική εγκατάσταση και η μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών μετά από βλάβη, σημειώνοντας ότι η εκπαίδευση του προσωπικού ήταν «πρακτική και πιθανώς ελλιπής».

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΛ (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ) Eurokinissi

Ναυάγιο Dystos, το τσιμεντάδικο της ΑΓΕΤ

Στις 28 Δεκεμβρίου του 1996, το ναυάγιο του εμπορικού φορτηγού «Δύστος» ανοικτά της Κύμης, συγκλόνισε το πανελλήνιο. Είκοσι άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα μικρό κορίτσι, κόρη του Α' Μηχανικού.

Οι σοροί των νεκρών βρέθηκαν στον υγρό τους τάφο. Ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος, ο ανθυποπλοίαρχος, ο ραδιοτηλεγραφητής, οι Α', Β' και Γ' μηχανικοί, 9 ναύτες, 1 λιπαντής, ο μάγειρας, ο βοηθός θαλαμηπόλου, η σύζυγος του Α' μηχανικού και η κόρη του Α' μηχανικού, η σύζυγος του Β' μηχανικού ενώ αργότερα βρέθηκαν από το Ρ/Κ Μανωλάκης που είχε σπεύσει στη περιοχή ένας ναύτης, ένας λιπαντής και ο έτερος Γ' μηχανικός.

EYBOIA-ΝΑΥΑΓΙΟ ΔΥΣΤΟΣ-ΦΩΤΟ 28/12/1996 EUROKINISSI

Η μαρτυρία του μοναδικού διασωθέντα

Ο δόκιμος ανθυποπλοίαρχος Χρήστου Αναγνώστου ήταν ο μοναδικός διασωθέντας. Κατέθεσε ότι τους 4 μήνες που υπηρέτησε στο σκάφος δεν έγινε καμιά επιθεώρηση στα διπύθμενα, ενώ το πλοίο παρουσίαζε και μειωμένη ευστάθεια. Οσον αφορά το ρόλο του πλοιάρχου του Δύστος, ο Χρήστος Αναγνώστου κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει εάν το σκάφος απέπλευσε από τη Σκιάθο -όπου είχε «δέσει» λόγω της κακοκαιρίας -με δική του πρωτοβουλία ή με εντολή της πλοιοκτήτριας εταιρείας. «Ο πλοίαρχος είχε συνομιλήσει πριν φύγουμε με άλλα πλοία, αλλά δεν μπορώ να ξέρω εάν μίλησε και με την εταιρεία», είπε ο Αναγνώστου.

Το έγκλημα ολκής στη Ρικομέξ

Η υπόθεση της κατάρρευσης του εργοστασίου της Ρικομέξ στο Μενίδι έγινε συνώνυμο της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας. Στο ψεύτικο κτήριο παραβιάστηκαν όλοι οι κανόνες της ασφαλούς δόμησης και της νομιμότητας.

Ο σεισμός της Πάρνηθας τον Σεπτέμβριο του 1999 έσπρωξε στον θάνατο 39 εργαζόμενους που δεν δικαιώθηκαν ποτέ, ενώ οι εγκληματίες μηχανικοί, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν αλλά συνέχιζαν να κτίζουν κτήρια. Με δίκες παρωδίες-εξπρές τα κακουργήματα μετατράπηκαν σε πλημμελήματα και όλοι οι υπεύθυνοι συνέχισαν τις ζωές τους κανονικά, εν αντιθέσει με 39 σπίτια που έκλεισαν μια για πάντα.

2003: Σωληνουργεία Κορίνθου

Το εργατικό δυστύχημα στην Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Το πόρισμα ήταν καταπέλτης για τη διοίκηση της επιχείρησης Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., καθώς ανέφερε ότι η φονική έκρηξη οφειλόταν στην απουσία ενός φθηνού σχετικά εξαρτήματος, της βαλβίδας αντεπιστροφής-φλογοπαγίδας στις φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης, στη μη επαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων και στα ελλιπή μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

ύύύύύύύύ ύύ ύύύύύύύύύύ ύύύ ύύύύύ ύ ύύύύύύ EUROKINISSI

Διαμελίστηκαν δύο εργατοτεχνίτες

Τον ίδιο χρόνο στη βιοτεχνία επεξεργασίας κρεάτων «Φλωρίδης» στον Ρέντη έγινε ανάφλεξη και κατόπιν ισχυρή έκρηξη από φιάλη προπανίου που βρισκόταν στον χώρο. Από την έκρηξη διαμελίστηκαν δύο εργατοτεχνίτες. Οι δύο εργάτες έχασαν τη ζωή τους από διαρροή σε φιάλη προπανίου, η οποία προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από συνεργείο επισκευής ψυγείων.

2008: Η έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Friendship Gas

Το 2008 σημαδεύτηκε από την ισχυρή έκρηξη που συντάραξε τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Η έκρηξη σημειώθηκε στο δεξαμενόπλοιο «Friendship Gas», ενώ εκτελούνταν εργασίες καθαρισμού και ηλεκτροσυγκόλλησης κι άφησε πίσω της οκτώ νεκρούς. Η υπόθεση αυτή έφερε στην επιφάνεια κι άλλα αντίστοιχα εργατικά δυστυχήματα, τα οποία οφείλονταν στα ελλιπή μέτρα ασφάλειας. Τον Σεπτέμβριο του 1988 ύστερα από έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο «Άνατζελ Γκρέιτνες» είχαν σκοτωθεί 4 εργάτες και άλλοι 18 είχαν τραυματισθεί σοβαρά. Τον Φεβρουάριο του 1990 δύο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίσθηκαν στη φωτιά που ξέσπασε στο δεξαμενόπλοιο «Κriti sea». Τον Μάιο του 1992 δύο καθαριστές σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίων στα αμπάρια του δεξαμενόπλοιου «Κεμστάρ», ενώ τον Μάρτιο του 1997 από έκρηξη στα αμπάρια του υδροφόρου «Ευγενία» σκοτώθηκε ένας ναυτεργάτης και τραυματίσθηκαν άλλοι επτά. Τον Δεκέμβριο του 1999 ένας εργάτης έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στα αμπάρια δεξαμενοπλοίου. Τον Οκτώβριο του 2001 πέντε ναυτεργάτες σκοτώθηκαν ύστερα από έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο «Sailor». Τον Ιούλιο του 2007 δύο εργάτες σκοτώθηκαν ύστερα από έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο «Άλσα Γκρεγκ».

Η φονική έκρηξη στα ΕΛΠΕ

Στις 8 Μαΐου 2015 έκρηξη σε μονάδα διύλισης των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο προκάλεσε τον θάνατο δύο εργαζομένων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων. Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης (shut down) όταν η διαρροή εγκλωβισμένου καυσίμου 30 κυβικών μέτρων από σωλήνα της Μονάδας Αναμόρφωσης Νάφθας (U 3300) προκάλεσε πυρκαγιά με τεράστια φλόγα και έκρηξη.

Το 2019 ισχυρή έκρηξη σε χώρο παραγωγής στη μεταλλευτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας συγκλόνισε το εργοστάσιο, σκοτώνοντας επί τόπου έναν 56χρονο εργάτη, πατέρα τριών παιδιών.

Η τραγωδία στην ΕΛΤΕΚ το 2022

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 21/3/2022 στις 8.15 το πρωί στο εργοστάσιο που ανήκει στην εταιρεία ΕΛΤΕΚ στην Ιτέα Γρεβενών. Ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή στην πόλη των Γρεβενών, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 30 χλμ.

Άνδρες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που ερεύνησαν τον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου και σε αρκετή απόσταση από το σημείο της έκρηξης εκτός από χαλάσματα, μπετόν και σίδερα εντόπισαν ανθρώπινα μέλη που ανήκουν στους τρεις νεκρούς που εκείνη την ώρα εργάζονταν στο χώρο παραγωγής του εργοστασίου.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος Χαράλαμπος Κικίδης, από τον Πολύμυλο Κοζάνης, καθώς και οι Ζήσης Αποστολίδης, 33 ετών, από τα Γρεβενά, και Κωνσταντίνος Ορφανίδης, 36 ετών, από τη Δήμητρα Γρεβενών, είναι τα τρία θύματα της ολοκληρωτικής καταστροφής.

Διαβάστε επίσης