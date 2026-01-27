Θωμαΐδης για έκρηξη στη Βιολάντα: «Η σκόνη από τις πρώτες ύλες είναι πιθανή αιτία δεύτερης έκρηξης»

Τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κλήθηκε να εκτιμήσει ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης το πρωί της Τρίτης (27/1).

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το εργοστάσιο προκειμένου να λειτουργήσει είχε δεξαμενές προπάνιου και βουτανίου, τα οποία διοχετεύονταν και βοηθούσαν στην παραγωγή.

Όπως ανέφερε αρχικά ο καθηγητής, η έκρηξη υγραερίου είναι η πρώτη αιτία έκρηξης σε βιομηχανίες τροφίμων σημειώνοντας στην συνέχεια το πόσο εύκολο είναι να προκληθεί μία έκρηξη σε τέτοιο περιβάλλον.

«Η πρώτη αιτία έκρηξης σε βιομηχανίες τροφίμων είναι η χρήση υγραερίου, δηλαδή μίγματος προπανίου και βουτανίου. Από τη στιγμή που υπήρχανε δεξαμενενές προπανίου, σημαίνει ότι υπήρχε εσωτερικό δίκτυο χρήσης στους φούρνους και είναι η πιο πιθανή αιτία σύμφωνα με την προϊστορία. Δυστυχώς το προπάνιο είναι πιο βαρύ από τον αέρα και είναι το πλέον εκρηκτικό. Δηλαδή σε συγκέντρωση 2% στον αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και η έκρηξη μπορεί να ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα και απλά από μία θερμή επιφάνεια. Επομένως καταλαβαίνεται μία διαρροή προπάνιου να υπήρχε στο δίκτυο σε κάποια περιοχή φούρνου ή μιας μηχανής που λειτουργεί ή ενός λέβητα, μιας θερμής επιφάνειας μπορεί να ξεκινήσει αυτή την τρομακτική και δυστυχώς τραγική έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Ο κ. Θωμαΐδης στη συνέχεια έκανε αναφορά για μία πιθανή δευτερογενή έκρηξη που θα μπορούσε να εξηγήσει το πώς η έκρηξη είχε τέτοια ισχύ και ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο. Όπως ανέφερε, η σκόνη που υπήρχε στο εργοστάσιο από τις πρώτες ύλες (πχ αλεύρι) θα μπορούσε να λειτουργήσει επιταχυντικά και να ενισχύσει την έκρηξη.

«Η έκρηξη από βουτάνιο και προπάνιο είναι ισχυρή, ωστόσο εδώ μπορεί να έχει συμβεί και μία δευτερογενής έκρηξη. Τώρα αυτό, είναι υπόθεση, αλλά οι περιπτώσεις προηγούμενων εργοστασίων, ειδικά τροφίμων, δείχνουν τέτοιες περιπτώσεις γιατί πολλές φορές υπάρχουν και σκόνη από τις πρώτες ύλες. Είναι συχνά αγνοημένη αλλά πολύ σοβαρή αιτία δευτερογενούς έκρηξης ή επιτάχυνσης μιας έκρηξης δεύτερου βαθμού. Έχει υπάρξει τέτοια περίπτωση», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

