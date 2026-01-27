Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε στη βάρδια τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

Οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους από το χτύπημα που δέχθηκαν με την απώλεια των πέντε συναδελφισσών τους, που σκοτώθηκαν ακαριαία όταν εξερράγη ο χώρος πάνω από τον οποίο εργάζονταν στην ταινία παραγωγής της επιχείρησης στα Τρίκαλα.

Μια ακόμα γυναίκα θα έπρεπε να βρίσκεται στο πόστο της στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο, τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην πάει για δουλειά, καθώς αρρώστησε το παιδί της.

Σύμφωνα με όσα βγαίνουν σιγά-σιγά στο προσκήνιο από τις προσωπικές ιστορίες της τραγωδίας, οι περισσότερες γυναίκες που δούλευαν στη γραμμή παραγωγής τη νύχτα, ήταν μητέρες που δούλευαν στο συγκεκριμένο ωράριο για να μπορούν τις υπόλοιπες ώρες να φροντίζουν τις οικογένειές τους.

Η μαρτυρία της εργαζόμενης, την οποία αποκάλυψε συνάδελφός της, είναι συγκλονιστική και δείχνει πώς μια απόφαση της στιγμής έμελλε να παίξει καταλυτικό ρόλο και το παιδί της συγκεκριμένης γυναίκας, έχει ακόμα και σήμερα τη μητέρα του στο πλάι του, εν αντιθέσει με τα παιδιά που άφησε ορφανά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας.

