Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

Στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews. Από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο έχασαν τη ζωή τους τέσσερις εργαζόμενες, ενώ μία ακόμη γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται. «Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρχει ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΑΕ), το οποίο σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές έχει αναλάβει τη διασφάλιση του χώρου και τη συλλογή στοιχείων.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερις σοροί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τον εντοπισμό και της πέμπτης αγνοούμενης, καθώς και για τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Ερωτηθείς σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι ενδεχομένως εντός της ημέρας να υπάρξει μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την έκρηξη και, στη συνέχεια, την πυρκαγιά.

Όπως διευκρίνισε, στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, ενώ σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες – ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός – οι οποίοι θα εξετάσουν τα δεδομένα ώστε να δοθεί σαφής απάντηση για τα αίτια της έκρηξης που προηγήθηκε της πυρκαγιάς.

Ερωτηθείς αν σήμερα Τρίτη θα υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ενδεχομένως να έχουν «μια πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος και ότι ήταν κρίσιμο από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, προκειμένου να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Όπως ανέφερε, γι’ αυτόν τον λόγο έμπειρα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής μετέβησαν άμεσα στο εργοστάσιο, ώστε, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές και τους πραγματογνώμονες, να προχωρήσει απρόσκοπτα η έρευνα.