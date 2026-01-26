Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Πέντε γυναίκες βρήκαν τραγικό θάνατο ύστερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, ακολουθούμενη από μεγάλη πυρκαγιά. Ο δυνατός θόρυβος της έκρηξης έγινε αισθητός ακόμα και σε γειτονικά χωριά, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της περιοχής.

Η φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά την έκρηξη ανέπτυξε θερμοκρασίες άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα να λιώσει ο χάλυβας και να καταρρεύσει σημαντικό μέρος της υποδομής του εργοστασίου. Η έκρηξη και η φωτιά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ακόμα στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση.

Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Επειγόντων (ΔΑΕΕ) βρίσκεται στον τόπο του δυστυχήματος, συλλέγοντας καταθέσεις από τους διασωθέντες εργαζόμενους. Στόχος των ερευνών είναι να διαλευκανθούν τα αίτια της έκρηξης και να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το πώς προκλήθηκε το συμβάν.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η «βίαιη έκρηξη» λόγω διαρροής προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε εγκαίρως. Πιθανόν ένας σπινθήρας, ακόμα και από το άναμμα ενός διακόπτη, να προκάλεσε την έκρηξη, με τη φωτιά να ακολουθεί ως συνέπεια.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους μετά από τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, η Βασιλική ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς πριν εργαστεί στη μπισκοτοβιομηχανία διατηρούσε καφέ το οποίο έκλεισε για να εργαστεί στη «Βιολάντα». Η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην τοπική κοινωνία.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, η οποία καταγόταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη. Και οι δύο γυναίκες αποτελούν μόνο ένα μέρος της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Βιολάντα.

Οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς προσφέρουν δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση όλων των θυμάτων. Οι έρευνες για την ακριβή αιτία της έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς που ακολούθησε συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η Έλενα Κατσαρού

Η Αναστασία Νάσιου, είναι το τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποηθεί στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα» ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε.

Αναμένεται το πέμπτο όνομα από την τραγωδία καθώς εκκρεμεί η ταυτοποίησή της σορού.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σημειώθηκε η σφοδρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η νυχτερινή βάρδια με 12 εργαζόμενους. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση.

Η παλαιά πτέρυγα του εργοστασίου, όπου παράγονται προϊόντα βρόμης και πτι φουρ, τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό και αργότερα εντοπίστηκαν νεκρές.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το κτίριο, το οποίο ουσιαστικά κατέρρευσε μετά την έκρηξη. Πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ωστόσο στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Την ώρα που μαινόταν η φωτιά, πέντε εργαζόμενες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες. Πρόκειται για τις γυναίκες που τελικά έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη εκδηλώθηκε στον χώρο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δουλεύουν σε 24ωρη βάση. Στη συγκεκριμένη πτέρυγα βρίσκονταν μόνο τα πέντε θύματα, χωρίς δυνατότητα διαφυγής μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι σοροί των γυναικών, που είχαν απανθρακωθεί, βρέθηκαν τόσο στο σημείο όπου είχε διαλυθεί το κτίριο από την έκρηξη όσο και στο υπόγειο του εργοστασίου. Όσοι εργαζόμενοι διασώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν κοντά στην έξοδο τη στιγμή του συμβάντος.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ουσιών όπως η αμμωνία ή το προπάνιο. Παρότι το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση από τον αστικό ιστό, ο κρότος ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις από τις γυναίκες κατάγονταν από κοντινό χωριό, ενώ η τέταρτη φέρεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα.

Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού

Ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά το τι προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» με τις Αρχές να προσανατολίζεται ως πρώτο και πιθανότερο σενάριο τη διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ερευνάται αν υπήρχε διαρροή προπανίου, το οποίο είναι άοσμο και φυσικά ιδιαίτερα εύφλεκτο.

Δείτε το βίντεο της έκρηξης:

Ο ρόλος του αλευριού

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, αλλά και τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, από αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν αποκλείεται η φονική έκρηξη να προκλήθηκε από αλεύρι. Μάλιστα έχουν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά τόσο στη Βρετανία οπού είτε αλεύρι είτε ζάχαρη, χωρίς την ύπαρξη προπανίου προκάλεσαν έκρηξη.

Αν το αλεύρι υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα σε έναν χώρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις η σκόνη του αλευριού μπορεί να πυροδοτηθεί και να προκαλέσει φονική έκρηξη.

Ενδεικτικά, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το 1981 σε εργοστάσιο αλευριού στο Ηνωμένο Βασίλειο με την έκρηξη να προκαλεί τον σοβαρό τραυματισμό 9 εργαζομένων. Αντίστοιχα, το 2008 σε εργοστάσιο ζάχαρης πραγματοποιήθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τελευταίο περιστατικό που έχει καταγραφεί και για την έκρηξη ευθυνόταν η μεγάλη ποσότητα αλευριού, ήταν το 2015 σε αλευρόμυλο στη Μεγάλη Βρετανία, με τέσσερις νεκρούς.

Αυτοψία του Newsbomb.gr στον τόπο της τραγωδίας

εκατρείς ώρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία κόστισε τη ζωή πέντε εργατριών της βραδινής βάρδιας, οι Αρχές ψάχνουν ακόμα τα αίτια της τραγωδίας.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να βρίσκονται στο εργοστάσιο «Βιολάντα» Newsbomb / Ζωή Μακρυγιάννη

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς καπνοί βγαίνουν ακόμη από τα συντρίμμια, ενώ κόσμος είναι μαζεμένος έξω από το εργοστάσιο παρακολουθώντας συντετριμμένος το μέγεθος της καταστροφής. Κάτοικοι των Τρικάλων, αλλά και της Καρδίτσας αφήνουν λουλούδια στα κάγκελα του εργοστασίου, προσπαθώντας να καταλάβουν τι έγινε και πέντε συμπολίτες τους έχασαν τη ζωή τους.

Κάτοικοι άφησαν λουλούδια έξω από το εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 γυναίκες Newsbomb.gr

Το πίσω μέρος του εργοστασίου έχει κοπεί στα δύο με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη μεγάλη καταστροφή από τη μεγάλη έκρηξη.

Τα αίτια της καταστροφής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, ενώ κάτοικοι των Τρικάλων, δηλώνουν στο Newsbomb, «δεν ξέρουμε τι συνέβη, ούτε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ και μετά μάθαμε για τη φωτιά».

Στα συντρίμμια δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι εργάτες, ενώ όσοι μεταφέρθηκαν το πρωί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, έχουν πάρει εξιτήριο.

Τέλος, να σημειωθεί πως έχουν εντοπιστεί μονάχα ανθρώπινα μέλη του πέμπτου νεκρού, ενώ οι σχετικές έρευνες είναι σε εξέλιξη.

