Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

Στη δημοσιότητα έρχεται το οπτικό υλικό που καταγράφει την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στις 03:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος, που έφτασε μέχρι τα Τρίκαλα, σήμανε την τραγωδία για πέντε γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Το βίντεο του trikalaopinion.gr, είναι αποκαλυπτικό για το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά, στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανέφερε η ΕΡΤ, το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια.

Τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία.

Το δεύτερο θύμα που έχει γίνει γνωστό είναι η Κατσαρού Έλενα. Η 45χρονη γυναίκα ήταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη.

Η Αναστασία Νάσιου, είναι το τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποηθεί στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα», ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα είναι η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε.

Να σημειωθεί πως οι σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί τυπικά μέσα DNA κάτι το οποίο αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Δείτε εικόνες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

*Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

