Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

Ο εκκωφαντικός ήχος έφτασε μέχρι τα Τρίκαλα - Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους

Newsbomb

Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

Πυρκαγιά στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη δημοσιότητα έρχεται το οπτικό υλικό που καταγράφει την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στις 03:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος, που έφτασε μέχρι τα Τρίκαλα, σήμανε την τραγωδία για πέντε γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Το βίντεο του trikalaopinion.gr, είναι αποκαλυπτικό για το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά, στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανέφερε η ΕΡΤ, το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια.

Τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία.

Το δεύτερο θύμα που έχει γίνει γνωστό είναι η Κατσαρού Έλενα. Η 45χρονη γυναίκα ήταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη.

Η Αναστασία Νάσιου, είναι το τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποηθεί στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα», ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα είναι η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε.

Να σημειωθεί πως οι σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί τυπικά μέσα DNA κάτι το οποίο αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Δείτε εικόνες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

*Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Βιολάντα-Φωτιά
Βιολάντα-Φωτιά
Βιολάντα-Φωτιά

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τα επόμενα 24ώρα - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Επιφυλάσσεται για την πρόταση της κυβέρνησης επί του ζητήματος της ψήφου των αποδήμων

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει στη Μινεσότα τον «τσάρο» των συνόρων – Πιέσεις από τους Ρεπουμπλικάνους

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού στη φονική έκρηξη

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!

16:52LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Η έμμεση αναφορά της πρώην «spice girl», Mel C στο «σκάνδαλο Μπρούκλιν»

16:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Κατατίθεται πρόταση για επιστολική ψήφο σε όσους εκλογείς βρίσκονται εκτός Ελλάδας

16:40LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η ICE, η αστυνομία του Τραμπ που έχει προκαλέσει το χάος στις ΗΠΑ: Πότε μπορούν οι πράκτορες να πυροβολήσουν

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK, Σάκοτα: «Ελάτε στο γήπεδο! Μόνο έτσι θα έχουμε ρόλο στην επόμενη μέρα του μπάσκετ»

16:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ογκολογία στο επίκεντρο της φαρμακευτικής καινοτομίας - Αφορά το 30% των ερευνητικών προγραμμάτων

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος που σκαρφάλωσε live σε πύργο 500 μέτρων αποκάλυψε το «ντροπιαστικό» ποσό που πήρε

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια - Εξετάζεται αν ανήκει στην 5η αγνοούμενη

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα στη Βιολάντα»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Τρίκαλα: «Η τραγωδία μας γεμίζει με θλίψη - Συλληπητήρια στις οικογένειες»

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού στη φονική έκρηξη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια - Εξετάζεται αν ανήκει στην 5η αγνοούμενη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα στη Βιολάντα»

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βηρό: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

16:40LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ