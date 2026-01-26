Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού στη φονική έκρηξη

Συγκλονιστικές πανοραμικές εικόνες της καταστροφής από την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά το τι προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» με τις Αρχές να προσανατολίζεται ως πρώτο και πιθανότερο σενάριο τη διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ερευνάται αν υπήρχε διαρροή προπανίου, το οποίο είναι άοσμο και φυσικά ιδιαίτερα εύφλεκτο.

Ο ρόλος του αλευριού

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, αλλά και τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, από αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν αποκλείεται η φονική έκρηξη να προκλήθηκε από αλεύρι. Μάλιστα έχουν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά τόσο στη Βρετανία οπού είτε αλεύρι είτε ζάχαρη, χωρίς την ύπαρξη προπανίου προκάλεσαν έκρηξη.

Αν το αλεύρι υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα σε έναν χώρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις η σκόνη του αλευριού μπορεί να πυροδοτηθεί και να προκαλέσει φονική έκρηξη.

Ενδεικτικά, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το 1981 σε εργοστάσιο αλευριού στο Ηνωμένο Βασίλειο με την έκρηξη να προκαλεί τον σοβαρό τραυματισμό 9 εργαζομένων. Αντίστοιχα, το 2008 σε εργοστάσιο ζάχαρης πραγματοποιήθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τελευταίο περιστατικό που έχει καταγραφεί και για την έκρηξη ευθυνόταν η μεγάλη ποσότητα αλευριού, ήταν το 2015 σε αλευρόμυλο στη Μεγάλη Βρετανία, με τέσσερις νεκρούς.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σημειώθηκε η σφοδρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η νυχτερινή βάρδια με 12 εργαζόμενους. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση.

Η παλαιά πτέρυγα του εργοστασίου, όπου παράγονται προϊόντα βρόμης και πτι φουρ, τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό και αργότερα εντοπίστηκαν νεκρές.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το κτίριο, το οποίο ουσιαστικά κατέρρευσε μετά την έκρηξη. Πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ωστόσο στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Την ώρα που μαινόταν η φωτιά, πέντε εργαζόμενες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες. Πρόκειται για τις γυναίκες που τελικά έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη εκδηλώθηκε στον χώρο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δουλεύουν σε 24ωρη βάση. Στη συγκεκριμένη πτέρυγα βρίσκονταν μόνο τα πέντε θύματα, χωρίς δυνατότητα διαφυγής μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι σοροί των γυναικών, που είχαν απανθρακωθεί, βρέθηκαν τόσο στο σημείο όπου είχε διαλυθεί το κτίριο από την έκρηξη όσο και στο υπόγειο του εργοστασίου. Όσοι εργαζόμενοι διασώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν κοντά στην έξοδο τη στιγμή του συμβάντος.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ουσιών όπως η αμμωνία ή το προπάνιο. Παρότι το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση από τον αστικό ιστό, ο κρότος ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις από τις γυναίκες κατάγονταν από κοντινό χωριό, ενώ η τέταρτη φέρεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα.