Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στον τόπο της τραγωδίας

Δεκατρείς ώρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία κόστισε τη ζωή πέντε εργατριών της βραδινής βάρδιας, οι Αρχές ψάχνουν ακόμα τα αίτια της τραγωδίας.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να βρίσκονται στο εργοστάσιο «Βιολάντα» Newsbomb / Ζωή Μακρυγιάννη

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς καπνοί βγαίνουν ακόμη από τα συντρίμμια, ενώ κόσμος είναι μαζεμένος έξω από το εργοστάσιο παρακολουθώντας συντετριμμένος το μέγεθος της καταστροφής. Κάτοικοι των Τρικάλων, αλλά και της Καρδίτσας αφήνουν λουλούδια στα κάγκελα του εργοστασίου, προσπαθώντας να καταλάβουν τι έγινε και πέντε συμπολίτες τους έχασαν τη ζωή τους.

Κάτοικοι άφησαν λουλούδια έξω από το εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 γυναίκες Newsbomb.gr

Το πίσω μέρος του εργοστασίου έχει κοπεί στα δύο με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη μεγάλη καταστροφή από τη μεγάλη έκρηξη.

Τα αίτια της καταστροφής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, ενώ κάτοικοι των Τρικάλων, δηλώνουν στο Newsbomb, «δεν ξέρουμε τι συνέβη, ούτε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ και μετά μάθαμε για τη φωτιά».

Στα συντρίμμια δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι εργάτες, ενώ όσοι μεταφέρθηκαν το πρωί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, έχουν πάρει εξιτήριο.

Τέλος, να σημειωθεί πως έχουν εντοπιστεί μονάχα ανθρώπινα μέλη του πέμπτου νεκρού, ενώ οι σχετικές έρευνες είναι σε εξέλιξη.

