Βιολάντα: Θρήνος στα Τρίκαλα - Αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

Κάτοικοι άφησαν λουλούδια έξω από το εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 γυναίκες

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Συγκλονισμένα τα Τρίκαλα αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου σε εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, με αποτέλεσμα 5 γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους, με τις αιτίες που προκάλεσαν την έκρηξη να ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης που έφτασε μέχρι τα Τρίκαλα, συγκλονίζει και αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος αλλά και την ένταση της έκρηξης.

Κάτοικοι της περιοχής άφησαν ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα έξω από το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» αποτίοντας έναν ελάχιστον φόρο τιμής στις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας στην εργασία τους και δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Κάτοικοι άφησαν λουλούδια έξω από το εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 γυναίκες Newsbomb.gr

