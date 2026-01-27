Βιολάντα: Βουβός πόνος στα Τρίκαλα για τις νεκρές εργαζόμενες - Πώς γλίτωσε μια άλλη γυναίκα

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, η Έλενα, η Βάσω, η Βούλα και η Αναστασία έφυγαν από τα σπίτια τους για να πάνε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου εργάζονταν, αλλά δεν γύρισαν ποτέ.

Λίγο πριν τις 4 το πρωί, μία έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, «έκοψε» το κτίριο όπου βρίσκονταν οι τέσσερις γυναίκες στα δύο, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, η οποία στοίχισε τις ζωές τους, μαζί με ακόμα μίας συναδέλφου τους, η σορός της οποίας αναζητείται στα συντρίμμια.

Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμα επτά εργαζόμενοι, οι οποίοι επέζησαν της έκρηξης, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και πήραν την ίδια ημέρα εξιτήριο. Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν στο Newsbomb.gr, ότι η έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη που μία εκ των επιζώντων εκτοξεύτηκε πέντε μέτρα μακριά, προς την πλευρά της εξόδου και έτσι κατάφερε και σώθηκε. Πρόλαβε, μάλιστα, να τραβήξει ακόμα δύο συναδέλφους της, σώζοντας έτσι δύο ακόμα ζωές.

Συγγενείς των εργαζομένων έσπευσαν από τις πρώτες κιόλας στιγμές στο εργοστάσιο, ψάχνοντας για τους ανθρώπους τους, ενώ στη συνέχεια, στο νοσοκομείο της πόλης εκτυλίχθηκαν σκηνές έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Οι σοροί μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας της Λάρισας, προκειμένου να ληφθεί δείγμα DNA για την ταυτοποίηση και αργά το βράδυ επεστράφηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, από όπου θα παραλειφθούν από τους συγγενείς μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατροδικαστικές πηγές, η ταυτοποίηση των σορών χρειάζεται μερικές ημέρες, ωστόσο, εξαιτίας του μεγέθους της τραγωδίας, η διαδικασία θα επιταχυνθεί, για να μπορέσουν οι συγγενείς να παραλάβουν τις σορούς των θυμάτων όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ψάχνουν την πέμπτη σορό

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και της πέμπτης σορού, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με μηχανήματα για την απομάκρυνση των συντριμμιών, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στον χώρο της τραγωδίας και να ξεκινήσουν τις έρευνες για το τι προκάλεσε την έκρηξη, αφηνόντας προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Για πάνω από 24 ώρες επιχειρούσαν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, καθώς υλικά που υπήρχαν στον χώρο, όπως υαλοβάμβακα, σύμφωνα με πυροσβέστες, έκαιγαν ακόμα.

Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη. Αρκετοί ήταν αυτοί που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ξύπνησαν από τον ήχο της έκρηξης, μη γνωρίζοντας όμως, εκείνη την ώρα, το μέγεθος της τραγωδίας. «Ξύπνησα από έναν ηχηρό κρότο, ενώ μένω οκτώ χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο. Στην αρχή νόμιζα ότι έγινε σεισμός. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και τριγυρνούσα στο σπίτι να δω αν έπεσε τίποτα. Ούτε που φανταζόμουν εκείνη την ώρα τι είχε συμβεί», αναφέρει κάτοικος της πόλης στο Newsbomb.gr.

Το απόγευμα της Δευτέρας, στο σημείο της τραγωδίας βρισκόταν ακόμα κόσμος. Άνθρωποι που μένουν στα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τα γύρω χωριά, περνούσαν αφήνοντας ένα λουλούδι στη μνήμη των θυμάτων και στέκονταν μπροστά από το καμένο εργοστάσιο που έβγαζε ακόμα καπνούς, μουδιασμένοι, μην μπορώντας να πιστέψουν τι είχε γίνει.

Κάτοικοι άφησαν λουλούδια έξω από το εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 γυναίκες Newsbomb.gr

«Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Ανάμεσα σε αυτούς και συγγενής ενός θύματος, ο πρώτος εξάδελφος της Βασιλικής. «Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Προχθές ήμασταν μαζί με τη Βάσω. Ήρθε να φτιάξει τα μαλλιά της γυναίκας μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πριν δύο μέρες ήμασταν μαζί, τα λέγαμε, ήταν όλα καλά και σήμερα αυτό», είπε συγκλονισμένος στο Newsbomb.

«Ξυπνήσαμε το πρωί και είδαμε στις ειδήσεις για μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή μας. Στην αρχή δεν ξέραμε καν πού είχε γίνει, δεν έλεγαν. Εγώ σε σχόλια σε ιστοσελίδες είδα ότι πρόκειται για τη Βιολάντα. Μετά μάθαμε και για τη Βάσω», πρόσθεσε.

Ο ίδιος αναρωτιέται για τα αίτια της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή της εξαδέλφης του. «Δεν μας λένε τίποτα. Ακούμε ότι όλα είναι ανοιχτά. Μέχρι και για πιθανότητα δολιοφθοράς μιλάνε, λέγοντας ότι δεν ήταν προγραμματισμένο να υπάρχουν εργάτες μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Εκείνη την ώρα το εργοστάσιο είχε την κοπή της πίτας σε ταβέρνα και δούλευε προσωπικό ασφαλείας. Λένε ότι είχαν μια παραγγελία της τελευταίας στιγμής και έπρεπε να παραδοθεί και για αυτό δούλευε κόσμος». Αναφέρει επιπλέον, ότι υπάρχουν και σενάρια για διαρροή υγραερίου. «Άλλοι λένε για διαρροή, άλλοι όχι. Εμείς θέλουμε να μάθουμε γιατί χάθηκαν τόσοι άνθρωποι».

«Έχω μουδιάσει»

Στο σημείο βρέθηκε και πρώην εργαζόμενη του εργοστασίου, η οποία δούλευε στη Βιολάντα για δυόμιση χρόνια, κοιτάζοντας σοκαρισμένη προς τον τόπο που ήταν άλλοτε ο χώρος εργασίας της. «Από το πρωί που το μάθαμε, έχω μουδιάσει», ανέφερε στο Newsbomb. «Εδώ δούλευα, ξέρω ανθρώπους που δουλεύουν ακόμα, δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε», πρόσθεσε.

«Σταμάτησα το απογευμανα δω τι έγινε, γιατί το πρωί φεύγοντας από τα Τρίκαλα, η Τροχαία είχε κλείσει τον δρόμο και το μόνο που έβλεπα ήταν μαύρος καπνός. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», σημείωσε άλλος κάτοικος των Τρικάλων.

Το επόμενο πρωί, βρίσκει την πόλη των Τρικάλων βυθισμένη στο πένθος. Τα μαγαζιά έχουν τα ρολά τους κατεβασμένα, ενώ στους δρόμους είναι διάχυτος ένας βουβός πόνος. Ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς εισηγήθηκε από χθες την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των θυμάτων, την οποία θα υποβάλλει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που προγραμματίστηκε για σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, αφού η αρχικά προγραμματισμένη για χθες ματαιώθηκε λόγω της τραγωδίας.

Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

Το φως της δημοσιότητας είδε οπτικό υλικό που καταγράφει την ισχυρή έκρηξη, ο εκκωφαντικός θόρυβος της οποίας έφτασε μέχρι τα Τρίκαλα. Το βίντεο που φέρνει στο Newsbomb.gr, είναι αποκαλυπτικό για το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, η Βασιλική ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς πριν εργαστεί στη μπισκοτοβιομηχανία διατηρούσε καφέ το οποίο έκλεισε για να εργαστεί στη «Βιολάντα». Η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην τοπική κοινωνία.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, η οποία καταγόταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη.

Η Έλενα Κατσαρού

Η Αναστασία Νάσιου, είναι το τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποηθεί στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα» ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε.

