Βιολάντα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, μετά από πρόσκληση του Εργατικού Κέντρου, με αφορμή την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της βιομηχανίας Βιολάντα που στοίχησε τη ζωή μέχρι στιγμής σε τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες, ενώ αγνοείται άλλη μία.

Η κοινωνία των Τρικάλων και τα μέλη του Εργατικού Κέντρου της πόλης δηλώνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τα θύματα και τις οικογένειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, αυστηρότερη εποπτεία των βιομηχανικών μονάδων και συχνότερους ελέγχους για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει προκυρήξε για αύριο Τρίτη, 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα στην περιοχή των Τρικάλων, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.

