Βιολάντα: Αναζητούν ακόμη το πέμπτο άτομο - Τριήμερο δημοτικό πένθος εισηγείται ο δήμαρχος Τρικκαίων

Το πέμπτο θύμα της τραγωδίας που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, αναζητούν ακόμη οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σχεδόν 19 ώρες μετά τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Προς το παρόν, στα συντρίμμια έχουν εντοπιστεί οι σοροί τεσσάρων γυναικών, εργαζομένων στη βραδινή βάρδια.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η φωτιά δεν έχει ακόμη κατασβεστεί πλήρως, καθώς υπάρχουν υλικά, όπως υαλοβάμβακας, που καίνε στα συντρίμμια.

Για τον λόγο αυτό, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Την ίδια ώρα, μηχανήματα απομακρύνουν σίδερα και συντρίμμια, ώστε να μπορέσουν οι πυροσβέστες να εισέλθουν και να ξεκινήσουν οι έρευνες για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, εισηγήθηκε την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των θυμάτων, την οποία θα υποβάλλει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που προγραμματίστηκε για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, αφού η αρχικά για σήμερα προγραμματισμένη ματαιώθηκε λόγω της τραγωδίας.

