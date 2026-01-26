Βιολάντα: Συλλυπητήρια ανάρτηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα», θέλησε να εκφράσει η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και κοινοποιήθηκε από την κα. Γκίλφοϊλ, αναφέρεται:

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».