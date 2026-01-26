Βιολάντα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη

Τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου βρέθηκαν νεκρές σε κοντινή απόσταση η μία από την άλλη. Πήγαν για να εργαστούν και δεν επέστρεψαν ποτέ, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στις οικογένειές τους.

Η Έλενα, η Βάσω, η Βούλα και η Αναστασία ήταν οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα την ίδια ώρα που μια γυναίκα ακόμη αγνοείται με τις ελπίδες να είναι απειροελάχιστες. Οι συγγενείς τους, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και στο νοσοκομείο της πόλης, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς συνέβη αυτή η καταστροφή.

Μάλιστα το STAR δημοσίευσε μια φωτογραφία με τις άτυχες γυναίκες να διασκεδάζουν καθώς εκτός από συνάδελφοι ήταν και πολύ καλές φίλες

Η απώλεια έχει βυθίσει τις οικογένειες σε ανείπωτο πόνο, ενώ έξω από το νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν σκηνές έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Τα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν πολλά: υπήρξε διαρροή αερίου ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα; Στο εργοστάσιο λειτουργούσαν φούρνοι, γεγονός που καθιστά όλα τα πιθανά σενάρια ανοιχτά προς διερεύνηση.

Οι ψυχολόγοι που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συγγενών προσφέρουν παρηγοριά, ωστόσο ο πόνος παραμένει βαρύς, καθώς οι εργαζόμενες δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Η ομάδα παραγωγής, στην οποία εργάζονταν οι τέσσερις γυναίκες, είχε κοινά όνειρα και φιλοδοξίες, που διακόπηκαν βίαια με την έκρηξη.

Προφίλ των θυμάτων

Έλενα: 45 ετών από το Φωτεινό Τρικάλων, με 12 χρόνια εργασίας στη βιομηχανία μπισκότων.

45 ετών από το Φωτεινό Τρικάλων, με 12 χρόνια εργασίας στη βιομηχανία μπισκότων. Βάσω: 42 ετών, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, πρώην κομμώτρια που άλλαξε επαγγελματική πορεία λόγω πανδημίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.

42 ετών, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, πρώην κομμώτρια που άλλαξε επαγγελματική πορεία λόγω πανδημίας και οικογενειακών υποχρεώσεων. Βούλα: Μητέρα τριών παιδιών, εργαζόταν στην παραγωγή και βρήκε τραγικό θάνατο εγκλωβισμένη στις φλόγες.

Μητέρα τριών παιδιών, εργαζόταν στην παραγωγή και βρήκε τραγικό θάνατο εγκλωβισμένη στις φλόγες. Αναστασία (Τασούλα): Επιστρέφοντας από τη Γερμανία όπου εργαζόταν για χρόνια και μετρά αντίστροφα για τη συνταξιοδότηση, δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή της στην πατρίδα.

Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο

Η φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά την έκρηξη ανέπτυξε θερμοκρασίες άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα να λιώσει ο χάλυβας και να καταρρεύσει σημαντικό μέρος της υποδομής του εργοστασίου. Η έκρηξη και η φωτιά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ακόμα στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση.

Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Επειγόντων (ΔΑΕΕ) βρίσκεται στον τόπο του δυστυχήματος, συλλέγοντας καταθέσεις από τους διασωθέντες εργαζόμενους. Στόχος των ερευνών είναι να διαλευκανθούν τα αίτια της έκρηξης και να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το πώς προκλήθηκε το συμβάν.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η «βίαιη έκρηξη» λόγω διαρροής προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε εγκαίρως. Πιθανόν ένας σπινθήρας, ακόμα και από το άναμμα ενός διακόπτη, να προκάλεσε την έκρηξη, με τη φωτιά να ακολουθεί ως συνέπεια.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, η Βασιλική ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς πριν εργαστεί στη μπισκοτοβιομηχανία διατηρούσε καφέ το οποίο έκλεισε για να εργαστεί στη «Βιολάντα». Η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην τοπική κοινωνία.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, η οποία καταγόταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη. Και οι δύο γυναίκες αποτελούν μόνο ένα μέρος της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Βιολάντα.

Οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς προσφέρουν δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση όλων των θυμάτων. Οι έρευνες για την ακριβή αιτία της έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς που ακολούθησε συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η Έλενα Κατσαρού

Η Αναστασία Νάσιου, είναι το τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποηθεί στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα» ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε.

Αναμένεται το πέμπτο όνομα από την τραγωδία καθώς υπάρχει αγνοούμενη μια ακόμη γυναίκα που εργαζόταν ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί η σορός της.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σημειώθηκε η σφοδρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η νυχτερινή βάρδια με 12 εργαζόμενους. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση.

Η παλαιά πτέρυγα του εργοστασίου, όπου παράγονται προϊόντα βρόμης και πτι φουρ, τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό και αργότερα εντοπίστηκαν νεκρές οι τέσσερις και αγνοείται η μια.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το κτίριο, το οποίο ουσιαστικά κατέρρευσε μετά την έκρηξη. Πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ωστόσο στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Την ώρα που μαινόταν η φωτιά, πέντε εργαζόμενες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες. Πρόκειται για τις γυναίκες που τελικά έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη εκδηλώθηκε στον χώρο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δουλεύουν σε 24ωρη βάση. Στη συγκεκριμένη πτέρυγα βρίσκονταν μόνο τα θύματα, χωρίς δυνατότητα διαφυγής μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι σοροί των γυναικών, που είχαν απανθρακωθεί, βρέθηκαν τόσο στο σημείο όπου είχε διαλυθεί το κτίριο από την έκρηξη όσο και στο υπόγειο του εργοστασίου. Όσοι εργαζόμενοι διασώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν κοντά στην έξοδο τη στιγμή του συμβάντος.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ουσιών όπως η αμμωνία ή το προπάνιο. Παρότι το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση από τον αστικό ιστό, ο κρότος ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις από τις γυναίκες κατάγονταν από κοντινό χωριό, ενώ η τέταρτη φέρεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα.

Διαβάστε επίσης