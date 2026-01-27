Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

Εντοπίστηκε η σορός και της πέμπτης γυναίκας που εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα την ώρα της φονικής έκρηξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε απαναθρακωμένη στο ισόγειο, στον τόπο που δούλευε τη στιγμή της τραγωδίας.

Θρήνος για τις πέντε εργαζόμενες

Το τραγικό συμβάν έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Από το πρωί της Δευτέρας, η είδηση έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα· σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καφενείο και σπίτι, σκορπίζοντας θλίψη και ένα βαρύ αίσθημα απώλειας.

Οι γυναίκες που χάθηκαν, ήταν μητέρες, σύζυγοι, κόρες, πρόσωπα γνωστά και αγαπητά στην τοπική κοινωνία, που έδιναν καθημερινά τον αγώνα για το μεροκάματο. Άνθρωποι που χαιρετούσαν κάθε πρωί τους συναδέλφους τους και το απόγευμα επέστρεφαν στα σπίτια τους, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η μέρα θα ήταν η τελευταία τους.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα είναι η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, 42 ετών, από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, η Βασιλική ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς πριν εργαστεί στη μπισκοτοβιομηχανία διατηρούσε καφέ το οποίο έκλεισε για να εργαστεί στη «Βιολάντα».

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί, είναι η Έλενα Κατσαρού, 45 ετών, η οποία καταγόταν από τον Γλίνο και ήταν παντρεμένη.

Η Έλενα Κατσαρού

Η Αναστασία Νάσιου είναι το τρίτο πρόσωπο που ταυτοποιήθηκε στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα», ενώ, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της.

Αναμένεται το όνομα της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της, καθώς εκκρεμεί η ταυτοποίηση της σορού.

Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές για τη φονική έκρηξη, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, να αναφέρει αρχικά ότι «εκφράζοντας την οδύνη μας για αυτό το περιστατικό, θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή και επιχειρησιακά και ανακριτικά, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται εκεί, ώστε να τελειώσει η εξέλιξη της πυρκαγιάς αλλά και να αναζητηθούν τα αίτια. Με παρουσία εισαγγελέα αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των φορέων, συγκεντρώνονται μαρτυρίες ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Το προπάνιο και τα ερωτήματα για το σύστημα ανίχνευσης διαρροών

«Οι πιθανότητες που ερευνώνται αυτήν τη στιγμή, είναι και η διαρροή και κάποια αστοχία υλικού και κάποιο ανθρώπινο λάθος. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν από τα στοιχεία που θα συλλέξουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού», προσέθεσε.

Σε ερώτηση εάν υπήρχε προπάνιο στο εργοστάσιο, ο κ. Τσίγκας απάντησε πως «έτσι φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Το προπάνιο είναι πηγή ενέργειας για τις διαδικασίες παραγωγής του εργοστασίου. Οι δεξαμενές βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, περιφραγμένες. Οι μελέτες πυρασφάλειας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και η ελληνική αυτό επιβάλλουν. Αυτό υφίσταται σε όλους τους χώρους και μεταφέρεται με σωληνώσεις και κάποιες διακλαδώσεις εκεί όπου θα πρέπει να πάει για να προχωρήσει η παραγωγή ενέργειας».

«Υπάρχουν (σ.σ. στην επιχείρηση) ανιχνευτές διαρροής προπάνιου, για να μπορέσει να γίνει με τις βαλβίδες αντεπιστροφής και διακοπής όλη αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι κάποιες από τις βαλβίδες πιθανώς να λειτούργησαν, ενώ κάποιες άλλες ενδεχομένως όχι. Αν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω. Για την έκρηξη που προηγήθηκε της πυρκαγιάς, ερευνώνται όλα τα στοιχεία», ολοκλήρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

