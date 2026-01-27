Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό και της πέμπτης γυναίκας που εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» την ώρα της φονικής έκρηξης

Κατερίνα Ρίστα

Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντοπίστηκε η σορός και της πέμπτης γυναίκας που εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα την ώρα της φονικής έκρηξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε απαναθρακωμένη στο ισόγειο, στον τόπο που δούλευε τη στιγμή της τραγωδίας.

Θρήνος για τις πέντε εργαζόμενες

Το τραγικό συμβάν έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Από το πρωί της Δευτέρας, η είδηση έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα· σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καφενείο και σπίτι, σκορπίζοντας θλίψη και ένα βαρύ αίσθημα απώλειας.

Οι γυναίκες που χάθηκαν, ήταν μητέρες, σύζυγοι, κόρες, πρόσωπα γνωστά και αγαπητά στην τοπική κοινωνία, που έδιναν καθημερινά τον αγώνα για το μεροκάματο. Άνθρωποι που χαιρετούσαν κάθε πρωί τους συναδέλφους τους και το απόγευμα επέστρεφαν στα σπίτια τους, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η μέρα θα ήταν η τελευταία τους.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα είναι η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, 42 ετών, από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, η Βασιλική ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς πριν εργαστεί στη μπισκοτοβιομηχανία διατηρούσε καφέ το οποίο έκλεισε για να εργαστεί στη «Βιολάντα».

3.jpg

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί, είναι η Έλενα Κατσαρού, 45 ετών, η οποία καταγόταν από τον Γλίνο και ήταν παντρεμένη.

1769438233432-387074469-1.jpg

Η Έλενα Κατσαρού

Η Αναστασία Νάσιου είναι το τρίτο πρόσωπο που ταυτοποιήθηκε στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα», ενώ, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της.

Αναμένεται το όνομα της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της, καθώς εκκρεμεί η ταυτοποίηση της σορού.

Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές για τη φονική έκρηξη, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, να αναφέρει αρχικά ότι «εκφράζοντας την οδύνη μας για αυτό το περιστατικό, θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή και επιχειρησιακά και ανακριτικά, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται εκεί, ώστε να τελειώσει η εξέλιξη της πυρκαγιάς αλλά και να αναζητηθούν τα αίτια. Με παρουσία εισαγγελέα αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των φορέων, συγκεντρώνονται μαρτυρίες ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Το προπάνιο και τα ερωτήματα για το σύστημα ανίχνευσης διαρροών

«Οι πιθανότητες που ερευνώνται αυτήν τη στιγμή, είναι και η διαρροή και κάποια αστοχία υλικού και κάποιο ανθρώπινο λάθος. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν από τα στοιχεία που θα συλλέξουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού», προσέθεσε.

Σε ερώτηση εάν υπήρχε προπάνιο στο εργοστάσιο, ο κ. Τσίγκας απάντησε πως «έτσι φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Το προπάνιο είναι πηγή ενέργειας για τις διαδικασίες παραγωγής του εργοστασίου. Οι δεξαμενές βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, περιφραγμένες. Οι μελέτες πυρασφάλειας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και η ελληνική αυτό επιβάλλουν. Αυτό υφίσταται σε όλους τους χώρους και μεταφέρεται με σωληνώσεις και κάποιες διακλαδώσεις εκεί όπου θα πρέπει να πάει για να προχωρήσει η παραγωγή ενέργειας».

«Υπάρχουν (σ.σ. στην επιχείρηση) ανιχνευτές διαρροής προπάνιου, για να μπορέσει να γίνει με τις βαλβίδες αντεπιστροφής και διακοπής όλη αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι κάποιες από τις βαλβίδες πιθανώς να λειτούργησαν, ενώ κάποιες άλλες ενδεχομένως όχι. Αν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω. Για την έκρηξη που προηγήθηκε της πυρκαγιάς, ερευνώνται όλα τα στοιχεία», ολοκλήρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται για έκτη μέρα - Εκτός ΜΕΘ για δεύτερο 24ωρο

10:26ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επιταχύνεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων - Αναζητούν τα αίτια της έκρηξης

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής έβαλε «ecstasy» στο ποτό συναδέλφου για να την κακοποιήσει

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία παγκοσμίως εντοπίστηκαν στην Αρκαδία: «Ιδανικές συνθήκες» στην περιοχή

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτησή της»

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Κατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Νισέμι - Σπίτια στο χείλος του γκρεμού

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραγκούνης για έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την επιθεώρηση

10:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Για το «2 στα 2» η Εθνική – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με τη Γαλλία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ στο Σουφλί - Στο νοσοκομείο ο οδηγός της

09:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Τα χιόνια φεύγουν, το πολικό ψύχος επιμένει

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Η 6η γενιά του Micra περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Τι είναι η ICE και ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορές της να χρησιμοποιούν βία

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια χάρισε αγροτεμάχιο σε ολόκληρο χωριό: «Να μοιραστεί σε όλους»

09:30ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ολοκαύτωμα: «Αλήθεια είναι η άρνηση της λήθης - Δεν ξεχνάμε»

09:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πετάει για τον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια προσωπικού κι εγκαταστάσεων»

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

09:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας - Στα 600 εκατομμύρια η αξία των ναρκωτικών

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος η Βουλγαράκη από την εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο: «Δεν πήγαινε άλλο»

08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

06:40LIFESTYLE

Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι εμφανίσεις που «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός»

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Ρέππας στο Newsbomb: «Επιτυχία η αποκλιμάκωση παρά την άποψη των στρατιωτικών για πόλεμο»

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Τι είναι η ICE και ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορές της να χρησιμοποιούν βία

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλείπει η Αντζελίνα Τζολί την Αμερική; Γιατί πουλάει τα σπίτια της η ηθοποιός

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ