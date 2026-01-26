Συγκλονιστικές πανοραμικές εικόνες της καταστροφής από την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Συγκλονίζουν πανοραμικές εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στο εργαστήριο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένη πυρκαγιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026. Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις εργαζόμενες, «βυθίζοντας» στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 και ακολούθησε ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς στους χώρους του εργαστηρίου. Κτήρια πλησίον των παλιών εγκαταστάσεων υπέστησαν επίσης ζημιές, ενώ, αναφορές πολιτών κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο ακόμη και στο κέντρο των Τρικάλων, σε απόσταση 6 χιλιομέτρων από το σημείο της τραγωδίας.

Οι πανοραμικές εικόνες από το σημείο αποκαλύπτουν ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής: Ολόκληρη η μονάδα παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας παραδομένη στις φλόγες, παραμορφωμένα μεταλλικά στοιχεία και καμένα υλικά, μαρτυρούν τη σφοδρότητα του συμβάντος.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες, ωστόσο, τέσσερις εργαζόμενες ανασύρθηκαν νεκρές και ακόμη μία γυναίκα παραμένει αγνοούμενη.

Τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές και στον χώρο βρίσκεται κλιμάκιο πραγματογνωμόνων αλλά και η Αντιτρομοκρατική για τη συλλογή στοιχείων, σύμφωνα με πληροφορίες. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

