Καραγκούνης για έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την επιθεώρηση

Όλα όσα είπε ο υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Καραγκούνης

Newsbomb

Καραγκούνης για έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την επιθεώρηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης, κος Κωνσταντίνος Καραγκούνης, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 fm στην εκπομπή «Πρώτο πρωινό» με τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κλώσσα.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Σχετικά με την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Είναι κάτι πολύ δραματικό, χάθηκαν νέες γυναίκες και όλες οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με αυτές τις οικογένειες. Το σημαντικό τώρα και το ουσιαστικό είναι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην συγκεκριμένη τραγωδία. Έχει αναλάβει η Πυροσβεστική και ίσως και σήμερα να έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το δραματικό γεγονός. Να δούμε τι ακριβώς έχει φταίξει και έχει γίνει αυτή η έκρηξη.

Για τους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Η Επιθεώρηση Εργασίας κάνει συνεχώς ελέγχους και μάλιστα το 2025 ήταν πολύ αυξημένοι. Ήταν 28.356 το 2024, είναι πάνω από 31.000 το 2025. Έλεγχοι έγιναν από την Ανεξάρτητη Αρχή και στην συγκεκριμένη επιχείρηση όπως γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις.

ΔΗΜ: Οι έλεγχοι που έγιναν δεν έγιναν μετά από καταγγελία στην συγκεκριμένη επιχείρηση

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι, πάντα γίνονται αναφορές. Έγιναν έλεγχοι και μάλιστα με την παρουσία του Εργατικού Κέντρου. Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου της εργατικής νομοθεσίας φερ’ ειπείν και όχι της βιομηχανικής, λέω γενικώς επειδή υπήρξαν αναφορές και πάντα η Ανεξάρτητη Αρχή όταν γίνεται μια αναφορά ή οποιαδήποτε καταγγελία πηγαίνει. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις, η μία ήταν λόγω μιας εγκυκλίου που είχαμε βγάλει για θερμική καταπόνηση, είχαμε προχωρήσει σε παύση εργασιών και μαζί με το Εργατικό Κέντρο είχανε κάνει έναν επί τόπου έλεγχο αλλά για ζητήματα που είχαν να κάνουν με τους χώρους ανάπαυσης, διαλείμματα, νερά και τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι υπήρξαν και συστάσεις. Ήταν συνήθεις έλεγχοι που γίνονται σε όλες τις επιχειρήσεις. Και η άλλη που μάλιστα είναι υπό αξιολόγηση, μια διαδικασία που είχε να κάνει με σήμανση ενός εξοπλισμού.

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Το νομοθετικό πλαίσιο μετά από 35 χρόνια άλλαξε, εκσυγχρονίστηκε, έγινε πολύ πιο αυστηρό με συγκεκριμένες ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε περάσει σαν υπουργείο Εργασίας ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα αλλαγής κουλτούρας δηλαδή να πάμε σε μια κουλτούρα πρόληψης. Αυτό έγινε και ψήφισαν και αρκετά κόμματα προς αυτή την κατεύθυνση, και βεβαίως έχουν ενισχυθεί και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι.

Σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι, δημοσιεύονται και πιστοποιούνται από τις ανακριτικές και τις ιατροδικαστικές αρχές όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη. Το ’21 ήταν 46, το ’22 ήταν επίσης 46, το ’23 ήταν 47 και το ’24 ήταν 48.Το ’25 θα είναι λιγότεροι από 48. … Οι πραγματικοί αριθμοί βρίσκονται από την Ανεξάρτητη Αρχή με την διαδικασία πιστοποίησης από εκεί και πέρα αυτό που ενδιαφέρει το υπουργείο Εργασίας είναι να νομοθετεί, να κάνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια και να προσπαθούμε να εντατικοποιούμε τους ελέγχους.

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Να περιμένουμε τα πορίσματα της Πυροσβεστικής. Το υπουργείο Εργασίας δεν έχει κάποια διαδικασία εμπλοκής με αυτό το θέμα, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται για έκτη μέρα - Εκτός ΜΕΘ για δεύτερο 24ωρο

10:26ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επιταχύνεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων - Αναζητούν τα αίτια της έκρηξης

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής έβαλε «ecstasy» στο ποτό συναδέλφου για να την κακοποιήσει

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία παγκοσμίως εντοπίστηκαν στην Αρκαδία: «Ιδανικές συνθήκες» στην περιοχή

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτησή της»

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Κατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Νισέμι - Σπίτια στο χείλος του γκρεμού

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραγκούνης για έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την επιθεώρηση

10:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Για το «2 στα 2» η Εθνική – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με τη Γαλλία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ στο Σουφλί - Στο νοσοκομείο ο οδηγός της

09:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Τα χιόνια φεύγουν, το πολικό ψύχος επιμένει

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Η 6η γενιά του Micra περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Τι είναι η ICE και ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορές της να χρησιμοποιούν βία

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια χάρισε αγροτεμάχιο σε ολόκληρο χωριό: «Να μοιραστεί σε όλους»

09:30ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ολοκαύτωμα: «Αλήθεια είναι η άρνηση της λήθης - Δεν ξεχνάμε»

09:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πετάει για τον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια προσωπικού κι εγκαταστάσεων»

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

09:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας - Στα 600 εκατομμύρια η αξία των ναρκωτικών

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος η Βουλγαράκη από την εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο: «Δεν πήγαινε άλλο»

08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

06:40LIFESTYLE

Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι εμφανίσεις που «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός»

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Ρέππας στο Newsbomb: «Επιτυχία η αποκλιμάκωση παρά την άποψη των στρατιωτικών για πόλεμο»

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Τι είναι η ICE και ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορές της να χρησιμοποιούν βία

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλείπει η Αντζελίνα Τζολί την Αμερική; Γιατί πουλάει τα σπίτια της η ηθοποιός

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ