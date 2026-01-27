Καραγκούνης για έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την επιθεώρηση

Ο υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης, κος Κωνσταντίνος Καραγκούνης, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 fm στην εκπομπή «Πρώτο πρωινό» με τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κλώσσα.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Σχετικά με την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Είναι κάτι πολύ δραματικό, χάθηκαν νέες γυναίκες και όλες οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με αυτές τις οικογένειες. Το σημαντικό τώρα και το ουσιαστικό είναι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην συγκεκριμένη τραγωδία. Έχει αναλάβει η Πυροσβεστική και ίσως και σήμερα να έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το δραματικό γεγονός. Να δούμε τι ακριβώς έχει φταίξει και έχει γίνει αυτή η έκρηξη.

Για τους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Η Επιθεώρηση Εργασίας κάνει συνεχώς ελέγχους και μάλιστα το 2025 ήταν πολύ αυξημένοι. Ήταν 28.356 το 2024, είναι πάνω από 31.000 το 2025. Έλεγχοι έγιναν από την Ανεξάρτητη Αρχή και στην συγκεκριμένη επιχείρηση όπως γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις.

ΔΗΜ: Οι έλεγχοι που έγιναν δεν έγιναν μετά από καταγγελία στην συγκεκριμένη επιχείρηση

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι, πάντα γίνονται αναφορές. Έγιναν έλεγχοι και μάλιστα με την παρουσία του Εργατικού Κέντρου. Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου της εργατικής νομοθεσίας φερ’ ειπείν και όχι της βιομηχανικής, λέω γενικώς επειδή υπήρξαν αναφορές και πάντα η Ανεξάρτητη Αρχή όταν γίνεται μια αναφορά ή οποιαδήποτε καταγγελία πηγαίνει. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις, η μία ήταν λόγω μιας εγκυκλίου που είχαμε βγάλει για θερμική καταπόνηση, είχαμε προχωρήσει σε παύση εργασιών και μαζί με το Εργατικό Κέντρο είχανε κάνει έναν επί τόπου έλεγχο αλλά για ζητήματα που είχαν να κάνουν με τους χώρους ανάπαυσης, διαλείμματα, νερά και τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι υπήρξαν και συστάσεις. Ήταν συνήθεις έλεγχοι που γίνονται σε όλες τις επιχειρήσεις. Και η άλλη που μάλιστα είναι υπό αξιολόγηση, μια διαδικασία που είχε να κάνει με σήμανση ενός εξοπλισμού.

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Το νομοθετικό πλαίσιο μετά από 35 χρόνια άλλαξε, εκσυγχρονίστηκε, έγινε πολύ πιο αυστηρό με συγκεκριμένες ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε περάσει σαν υπουργείο Εργασίας ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα αλλαγής κουλτούρας δηλαδή να πάμε σε μια κουλτούρα πρόληψης. Αυτό έγινε και ψήφισαν και αρκετά κόμματα προς αυτή την κατεύθυνση, και βεβαίως έχουν ενισχυθεί και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι.

Σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι, δημοσιεύονται και πιστοποιούνται από τις ανακριτικές και τις ιατροδικαστικές αρχές όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη. Το ’21 ήταν 46, το ’22 ήταν επίσης 46, το ’23 ήταν 47 και το ’24 ήταν 48.Το ’25 θα είναι λιγότεροι από 48. … Οι πραγματικοί αριθμοί βρίσκονται από την Ανεξάρτητη Αρχή με την διαδικασία πιστοποίησης από εκεί και πέρα αυτό που ενδιαφέρει το υπουργείο Εργασίας είναι να νομοθετεί, να κάνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια και να προσπαθούμε να εντατικοποιούμε τους ελέγχους.

Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Να περιμένουμε τα πορίσματα της Πυροσβεστικής. Το υπουργείο Εργασίας δεν έχει κάποια διαδικασία εμπλοκής με αυτό το θέμα, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

