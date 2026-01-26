Οι αντιδράσεις των κομμάτων για την τραγωδία στα Τρίκαλα

Την οδύνη τους για τον θάνατο των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στις ανακοινώσεις τους, δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάγκη να εξασφαλίζεται η ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Ανδρουλάκης: «Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων»

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο των εργατριών και καλεί «μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους».

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αναβάλλει τις προγραμματισμένες κομματικές εκδηλώσεις το επόμενο τριήμερο μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα.

«Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους. Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: Αδιαπραγμάτευτη η υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας

Την ανάγκη τήρησης των μέτρων ασφαλείας και στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων επισημαίνει στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τη συμπαράστασή μου σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία. Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών. Έχω επανειλημμένα τονίσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και το οξύτατο πρόβλημα αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Τρίκαλα μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους».

Και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για το επόμενο τριήμερο σε ένδειξη πένθους.

ΚΚΕ: Πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων θα είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς

Σε πολύ έντονο ύφος το ΚΚΕ κάνει λόγο για έγκλημα και «απαιτεί να απαντηθούν άμεσα και με σαφήνεια, χωρίς καμία συγκάλυψη και κροκοδείλια δάκρυα περί "κακιάς στιγμής", όλα τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η έκρηξη στο εργοστάσιο "Βιολάντα" στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής 4 νεκρές εργάτριες και 7 τραυματίες, σχεδόν ολόκληρη η νυχτερινή βάρδια του εργοστασίου, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η εργατική τάξη της χώρας πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο.

Μόνο το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς, εξαιτίας της υπερεργασίας, της έλλειψης των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής και της ανυπαρξίας ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, σημειώνοντας νέο "μαύρο ρεκόρ" στα εργοδοτικά εγκλήματα.

Το ΚΚΕ απαιτεί να απαντηθούν άμεσα και με σαφήνεια, χωρίς καμία συγκάλυψη και κροκοδείλια δάκρυα περί "κακιάς στιγμής", όλα τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα, καθώς το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων επανειλημμένα είχε προβεί σε παρεμβάσεις και καταγγελίες για τη λήψη μέτρων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της ζωής των εργαζομένων στα εργοστάσια της περιοχής, μεταξύ των οποίων και στο εργοστάσιο "Βιολάντα".

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων θα είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας ενάντια στην πολιτική που "θυσιάζει" τα δικαιώματα, την υγεία, ακόμα και τη ζωή των εργατών, στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους».

ΝΕΑΡ: Πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης

Σε ανακοίνωσή της η ΝΕΑΡ τονίζει ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν είναι κόστος. Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών».

Η Νέα Αριστερά παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις μετά το τραγικό βιομηχανικό και εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα ξημερώματα στα Τρίκαλα, όταν ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων εργαζομένων, τον τραυματισμό ακόμη οκτώ και την αγωνία για μία εργαζόμενη που εξακολουθεί να αγνοείται.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και η πλήρης διαλεύκανση της τύχης της αγνοούμενης εργαζόμενης.

Την ίδια στιγμή, απαιτείται πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς, καθώς και των συνθηκών ασφάλειας υπό τις οποίες εργάζονταν οι εργαζόμενοι.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν είναι κόστος. Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών. Σε αυτή την υποχρέωση η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αρνητικών ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας.

Κωνσταντοπούλου: Τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα σημειώνουν έκρηξη στην Ελλάδα

Για «ανεπίτρεπτο γεγονός» έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στους θανάτους εν ώρα εργασίας και ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση στο ερώτημα «γιατί συνεχίζεται αυτή η τρομακτικά επισφαλής συνθήκη για τους εργαζόμενους σε όλη την χώρα;».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε στη δήλωσή της:

«Θρηνούμε πάλι εργαζομένους, εργαζόμενες γυναίκες, που με τραγικό τρόπο έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει κατ' επανάληψη υπογραμμίσει ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα έλλειψης ασφάλειας στην εργασία και έχει κατ' επανάληψη θέσει την Κυβέρνηση προ της ευθύνης της, να προστατεύσει τους εργαζόμενους.

Η απώλεια ανθρώπινων ζωών εν ώρα εργασίας είναι γεγονός ανεπίτρεπτο, σε ένα πραγματικά ευνομούμενο Κράτος Δικαίου και είναι ώρα να δοθούν εξηγήσεις από την Κυβέρνηση: γιατί συνεχίζεται αυτή η τρομακτικά επισφαλής συνθήκη για τους εργαζόμενους σε όλη την χώρα;

Τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα σημειώνουν έκρηξη στην Ελλάδα και η κυβερνητική απραξία είναι πραγματικά μνημειώδης.

Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε για την προστασία των εργαζομένων στη διάρκεια της εργασίας τους και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε σθεναρά αυτό το ζήτημα.

Εκφράζω τα θερμότατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν και διαβεβαιώνω ότι θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο να διαλευκανθούν οι συνθήκες αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου ανήκουν».

