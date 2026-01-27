Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη

Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου 

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη
Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους.

Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Παράλληλα συνελήφθησαν και δύο στελέχη που εργάζονται στο εργοστάσιο.

Από σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες που εργαζόντουσαν στη νυχτερινή βάρδια και βύθισε ολόκληρη τη χώρα σε πένθος.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου.

Δεδομένη θεωρεί η Πυροσβεστική τη διαρροή προπανίου

Την ώρα που οι οικογένειες των θανουσών προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τον αδόκητο χαμό των αγαπημένων τους ανθρώπων στο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μόλις κατακαθίσει ο κουρνιαχτός από το κουφάρι της επιχείρησης που καταστράφηκε συθέμελα, θα αρχίσουν τα «πώς» και τα «γιατί».

Σ' αυτά θα κληθούν να δώσουν άμεσα απαντήσεις τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Περιφέρειας που έχουν λάβει ήδη δείγματα από την εγκατάσταση, από τα συντρίμμια που εκσφενδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά, από τις σορούς των άτυχων εργατριών, από το χώμα, ακόμα κι από το νερό για να διαπιστωθεί πώς έγινε η έκρηξη.

Η περιφέρεια έχει αποστείλει ήδη το συγκεντρωθέν υλικό σε ειδικό εργαστήριο στον Βόλο, ενώ και η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει λάβει ανάλογα δείγματα.

Τα δεδομένα και τα ερωτηματικά

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες, θεωρούν πλέον δεδομένο ότι υπήρξε διαρροή προπανίου κι αυτό το στοιχείο αποτελεί και τη βάση των ερευνών. Οι έμπειροι αναλυτές, ψάχνουν να βρουν τι ήταν αυτό που πυροδότησε το διαρρέον αέριο και προκλήθηκε η έκρηξη. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έλεγαν χαρακτηριστικά ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ακόμα και το άνοιγμα ενός διακόπτη, μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα και να προκαλέσει την έκρηξη.

Με δεδομένο ότι το προπάνιο είναι άοσμο, και μένει χαμηλά καθώς είναι βαρύτερο από τον αέρα, δεν έγινε αντιληπτό κι έτσι προκλήθηκε το κακό. Όπως τόνιζαν οι αρμόδιοι, που κατόπτευσαν τον χώρο, οι δεξαμενές προπανίου παρέμειναν ανέγγιχτες κι όλα συνηγορούν στο γεγονός ότι υπήρξε διαρροή αερίου από τις σωληνώσεις που βρίσκονταν στον υπόγειο χώρο, κάτω από την ταινία παραγωγής που εργάζονταν οι πέντε άτυχες εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους.

Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

Το καλοκαίρι του 2025, καταγγελίες εργαζομένων στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έφτασαν στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες ήταν αφόρητες, υπό τις υψηλές θερμοκρασίες και το κύμα καύσωνα που έπληττε ολόκληρη τη χώρα.

Το Εργατικό Κέντρο της πόλης, με τη σειρά του απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, το οποίο και έστειλε την Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας που έχει την ευθύνη για τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Μεικτό κλιμάκιο που στελεχωνόταν από ανθρώπους της Επιθεώρησης και του Εργατικού Κέντρου, με τους τελευταίους να μπορούν να βρίσκονται στον χώρο μόνο ως παρατηρητές και όχι ως υπεύθυνοι για τον έλεγχο, βρέθηκαν στη «Βιολάντα», όπου και διαπίστωσαν όντως, μεταξύ άλλων, αρκετά υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του εργοστασίου, αλλά και υψηλά ποσοστά υγρασίας, συνθήκες που έκαναν τις ώρες που περνούσαν εκεί οι εργαζόμενοι, ανυπόφορες.

Ωστόσο, σχεδόν έξι μήνες μετά τη διενέργεια του ελέγχου, το πόρισμα δεν έχει σταλεί ακόμη στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ είναι άγνωστο αν παραδόθηκε στη διοίκηση του εργοστασίου. Το Εργατικό Κέντρο από πλευράς του, έχει επανειλημμένα αιτηθεί να λάβει το πόρισμα, με τις αιτήσεις του να πέφτουν στο κενό.

Μετά το πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε στο εργοστάσιο τα ξημερώματα της Δευτέρας και στοίχισε τη ζωή πέντε εργαζομένων, οι οποίες εργάζονταν στη βραδινή βάρδια, το Εργατικό Κέντρο επανήλθε με αίτηση να λάβει το πόρισμα, ώστε να διαπιστώσει αν όσα βρέθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιρινού ελέγχου συνέβαλαν στην τραγωδία.

Η μόνη απάντηση που έλαβε είναι να στείλει μια υπεύθυνη δήλωση ότι ζητά -ξανά- το πόρισμα, ενώ λόγω του δυστυχήματος προέχει η διεξαγωγή νέων ελέγχων, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε νέα πορίσματα.

