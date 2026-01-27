Βιολάντα: «Έχασε τον άντρα της, τώρα το παιδί της η μάνα της Έλενας», λέει συγχωριανός της Κατσαρού

«Τι να σας πω τώρα για τη μητέρα της που πριν λίγο καιρό έχασε και τον άνδρα της. Και τώρα αυτό;» λέει συγχωριανός της στο Newsbomb.gr

Βιολάντα: «Έχασε τον άντρα της, τώρα το παιδί της η μάνα της Έλενας», λέει συγχωριανός της Κατσαρού
Αποστολή στα Τρίκαλα, Ζωή Μακρυγιάννη

Η Έλενα Κατσαρού, είναι μία εκ των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, η 45χρονη καταγόταν από το χωριό Γλίνος όπου και μεγάλωσε και έμενε στα Τρίκαλα από όταν παντρεύτηκε. Στο χωριό μένει ακόμα η μητέρα της, η οποία πριν λίγο καιρό, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, έχασε και τον άνδρα της.

Το ήδη μικρό χωριό με μόλις λίγο πάνω από 400 κατοίκους, το πρωί της Τρίτης, μία μέρα μετά την τραγωδία, έμοιαζε έρημο και απόκοσμο. Στους δρόμους δεν κυκλοφορούσε ψυχή, τα λιγοστά μαγαζιά -ένα καφενείο, ένα φαρμακείο και ένα μπακάλικο- είχαν τις πόρτες τους μισάνοιχτες, λες και πενθούσαν όλοι μαζί για τον χαμό ενός δικού τους ανθρώπου.

«Έφυγαν από το σπίτι τους και δεν επέστρεψαν. Τι να πούμε τώρα μετά από αυτό;», λέει στο Newsbomb.gr, ο ιδιοκτήτης του μπακάλικου του χωριού. «Η Έλενα ήταν από εδώ. Έφυγε όταν παντρεύτηκε, αλλά ερχόταν συχνά να δει τους δικούς της. Την ξέραμε την κοπέλα και δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της τραγωδίας. Τι να σας πω τώρα για τη μητέρα της που πριν λίγο καιρό έχασε και τον άνδρα της. Και τώρα αυτό;».

Διστακτικός από τη μία, στεκόμενος στη μισάνοιχτη πόρτα του μαγαζιού του, αλλά με μία εξομολογητική διάθεση από την άλλη, σαν να πίστευε ότι μόνο αν βάλει σε λόγια αυτά που σκέφτεται, μπορεί να τα εκλογικεύσει και να τα συνειδητοποιήσει. «Και θα κρατήσει ακόμα. Ο πόνος δεν θα φύγει ποτέ. Αλλά με όλες αυτές τις διαδικασίες, μέχρι να πάρουν οι συγγενείς τους ανθρώπους τους, δεν μπορούν να τους κηδέψουν και επεκτείνεται το πένθος τους», λέει ο ιδιοκτήτης του μπακάλικου του Γλίνου, ο οποίος ανέφερε ότι μέχρι και στο χωριό που απέχει πάνω από 4 χιλιόμετρα από τη «Βιολάντα», άκουσαν την έκρηξη.

Ο ίδιος δεν ήταν συγγενής του θύματος, όταν όμως μια τέτοια τραγωδία βρίσκει έναν τόσο μικρό τόπο, ο πόνος βιώνεται συλλογικά.

