Βιολάντα: «Η Αναστασία δούλευε νύχτα γιατί ήταν νέα στη δουλειά, έκανε υπομονή για το ένσημο»

Η Αναστασία Νάτσιου μάζευε τα τελευταία της ένσημα για να βγει στη σύνταξη, όπως έκανε και έτερο θύμα του εργατικού δυστυχήματος στη «Βιολάντα», η Αγάπη. Αμφότερες, πλήρωσαν με την ίδια τους τη ζωή την επιλογή να δουλέψουν στη μοιραία βάρδια, που έμελλε να είναι η τελευταία τους, μιας και το νήμα της ζωής τους, καθώς και των άλλων τριών συναδελφισσών τους κόπηκε άδικα και πρόωρα.

Οι προσωπικές ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα θύματα της τραγωδίας στο εργοστάσιο μπισκοτοποιίας στα Τρίκαλα, προκαλούν θλίψη και και συμπόνοια για τους ανθρώπους που μένουν πίσω να θρηνούν τον χαμό των παιδιών, συζύγων, μητέρων, γιαγιάδων και φίλων.

Η Αναστασία είχε αφήσει τη Γερμανία κι επέστρεψε στην Ελλάδα για να μαζέψει τα τελευταία της ένσημα και να μείνει μόνιμα στη χώρα της. «Έκανε υπομονή για το ένσημο», είπε ο πατέρας της, ενώ η μητέρα της, ήταν απαρηγόρητη. «Είχαμε μιλήσει την Κυριακή και μου είχε πει να πάει στη Βιολάντα να κόψει την πίτα και της είπα "να περάσεις καλά"...».

«Η Αναστασία δούλευε από το 1989 στη Γερμανία, πήρε σύνταξη ο σύζυγός της και ήρθε μαζί του. Τη δουλειά που έκανε στη Γερμανία την έκανε και εδώ, γι’ αυτό και την προσέλαβαν αμέσως» εξομολογείται ο πατέρας της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 56χρονη κόρη του εργαζόταν νυχτερινή βάρδια γιατί «ήταν νέα, είχε προσληφθεί το καλοκαίρι, έκανε υπομονή για το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα».

«Ήταν μια αγαπητή γυναίκα, έψαχνε μεροκάματο, ήταν χρόνια στη Γερμανία, ήθελε να επιστρέψει στον τόπο κοντά στη μάνα τον πατέρα τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό, ήθελε να επιστρέψει. Είχε τρία παιδιά, τρία αγόρια, ο σύζυγος είχε βγει σε σύνταξη και τον ακολούθησε στο χωριό. Δούλευε νύχτα γιατί την ημέρα ήθελε να απολαμβάνει ο χωριό τις δουλειές τους γονείς τα παιδιά της» είπε για την άτυχη Αναστασία η πρόεδρος του Γριζάνου Φαρκαδόνας, Ευανθία Κακαδιάρη, του χωριού στο οποίο ζούσε η 56χρονη. Όπως είπε στην ΕΡΤ «έχει 6 μήνες που εργαζόταν στο εργοστάσιο. Έψαχνε δουλειά για να έχει ένσημο, να τα συμπληρώσει και να βγει στη σύνταξη».

