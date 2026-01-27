Βιολάντα: Η Αγάπη Μπουνόβα είναι το τελευταίο θύμα που ταυτοποιήθηκε από την φονική έκρηξη

Το πέμπτο θύμα του εργατικού δυστυχήματος της «Βιολάντα» είναι η Αγάπη Μπουνόβα. Η άτυχη γυναίκα, η οποία ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, ήθελε περίπου έναν χρόνο ακόμα για να συνταξιοδοτηθεί.

Δούλευε στη νυχτερινή βάρδια γιατί όπως είπε ο πρόεδρος του χωριού που διέμενε, ήθελε να πηγαίνει τα εγγόνια της στο σχολείο. «Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα.

Η Αγάπη Μπουνόβα

«Από ό,τι ακούω ήταν ευχαριστημένη, ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργάζονταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που περίμενε τις άτυχες γυναίκες, όταν λίγες ώρες πριν γιόρταζαν με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και κάποιες εξ αυτών, έφυγαν για να πάνε να πιάσουν βάρδια στο μοιραίο εργοστάσιο...

