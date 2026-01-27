Συγγενής Βασιλικής Σκαμπαρδώνη: «Πριν λίγους μήνες η οικογένεια είχε γάμους και χαρές και τώρα…»

Οικογένειες διαλυμένες, σπίτια «βυθισμένα» στο πένθος. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/01), μία φονική έκρηξη και η τεράστια πυρκαγιά που ακολούθησε στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», έφεραν ανείπωτη θλίψη και καταστροφή.

Πέντε γυναίκες, εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, μητέρες και ψυχές των σπιτιών τους, χάθηκαν στα συντρίμμια. Οι γονείς, τα παιδιά και οι σύζυγοι έμειναν να παλεύουν με ένα αβάσταχτο κενό, προσπαθώντας να κατανοήσουν το τραγικό γεγονός.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα ήταν η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, 42 ετών, από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, ήταν γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή από τους κατοίκους της περιοχής.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φιλυριωτών Τρικάλων, Αποστόλης Μπρέντας, καθηγητής στο επάγγελμα, αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για την αδικοχαμένη Βασιλική, μιλώντας στο Newsbomb.gr.

«Ήξερα την κοπέλα, ήταν κόρη της ξαδέλφης μου, συγχωριανή μας. Πολύ ευγενική, στοργική, αγαπούσε τα δύο παιδάκια της. Παλαιότερα είχε ένα κομμωτήριο και τη γνώριζαν όλοι, μετά χρειάστηκε να κάνει άλλη δουλειά κι έτσι πήγε στη “Βιολάντα”. Το περασμένο καλοκαίρι, η οικογένεια γιόρταζε τον γάμο της αδελφής της Βασιλικής και τη βάφτιση του παιδιού της. Τι να πει κανείς για τη χαροκαμένη μάνα, 58 χρονών», ανέφερε αρχικά και προσέθεσε πως «ήταν η κακιά στιγμή και χάθηκαν άδικα πέντε άνθρωποι».

Ακόμη, ο κ. Μπρέντας στάθηκε στις δράσεις της επιχείρησης, τονίζοντας ότι «ο ιδιοκτήτης, Κώστας Τζιωρτζιώτης, επίσης συγχωριανός μας, ξεκίνησε από το “μηδέν” κι έφτασε να εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από πενήντα χώρες. Πρόκειται για μία πολύ καλή επιχείρηση, δεν κορόιδεψε ποτέ κανέναν εργαζόμενο. Αρκετές φορές, σχολεία έχουν επισκεφτεί το εργοστάσιο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, ενώ, βοηθούσε και στα δρώμενα της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων, στήριζε και την ομάδα μπάσκετ της πόλης».

Τα σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Τα συστήματα ασφαλείας βρίσκονται στο «μικροσκόπιο»

«Οι πιθανότητες που ερευνώνται αυτήν τη στιγμή, είναι και η διαρροή και κάποια αστοχία υλικού και κάποιο ανθρώπινο λάθος. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν από τα στοιχεία που θα συλλέξουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού», ανέφερε ο επικεφαλής της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας.

Σε ερώτηση εάν υπήρχε προπάνιο στο εργοστάσιο, ο κ. Τσίγκας απάντησε πως «έτσι φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Το προπάνιο είναι πηγή ενέργειας για τις διαδικασίες παραγωγής του εργοστασίου. Οι δεξαμενές βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, περιφραγμένες. Οι μελέτες πυρασφάλειας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και η ελληνική αυτό επιβάλλουν. Αυτό υφίσταται σε όλους τους χώρους και μεταφέρεται με σωληνώσεις και κάποιες διακλαδώσεις εκεί όπου θα πρέπει να πάει για να προχωρήσει η παραγωγή ενέργειας».

«Υπάρχουν (σ.σ. στην επιχείρηση) ανιχνευτές διαρροής προπάνιου, για να μπορέσει να γίνει με τις βαλβίδες αντεπιστροφής και διακοπής όλη αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι κάποιες από τις βαλβίδες πιθανώς να λειτούργησαν, ενώ κάποιες άλλες ενδεχομένως όχι. Αν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω. Για την έκρηξη που προηγήθηκε της πυρκαγιάς, ερευνώνται όλα τα στοιχεία», ολοκλήρωσε.

