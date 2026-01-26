Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

Από τον Μάιο του 2003 που συστάθηκε ως εταιρεία η «Βιολάντα» έκανε άλματα προόδου κι από μια μικρή εταιρεία στα Τρίκαλα, έφτασε να απαριθμεί εκατοντάδες εργαζόμενους και να κάνει τζίρο εκατομμυρίων, ούσα μία εκ των καλύτερων στον χώρο.

Αφετηρία για το μεγαλόπνοο σχέδιο του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, αποτέλεσε ο φούρνος του πεθερού του, του Μόδεστου Τσίνα στα Τρίκαλα, όπου μπήκαν τα θεμέλια για την εκτόξευση της επιχείρησης.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1974 και είναι έγγαμος, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία Βιολάντα ΑΕ η οποία προήλθε από συγχώνευση των εταιρειών Τσίνας Μόδεστος και Κωσταντίνος Τζιωρτζιώτης ΟΕ της οποίας υπήρξε συνιδρυτής από το 1997 και δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της αρτοποιίας και κουλουροποιίας. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Βιολάντα ΑΕ που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μπισκότων από το 2003 έως και σήμερα με έδρα τα Τρίκαλα.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης

Το 2016 ίδρυσε την εταιρεία Vita free Ελληνική μπισκοτοποιία της οποίας είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και δραστηριοποιείται στον κλάδο των μπισκότων κράκερ και υγιεινών σνακ με εξωστρεφή χαρακτήρα.

Ο κ. Τζιωρτζιώτης, συμμετέχει στη Διοίκηση του Συνδέσμου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2016. Το 2019 εξελέγη στη θέση του Εφόρου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΘΣΕ, ενώ το 2022 επανεξελέγη στη θέση του Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρουσία σε 35 χώρες και η παγκόσμια πρωτιά

Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Βιολάντα Α.Ε., μετέτρεψε την μικρή οικογενειακή επιχείρηση σε μία από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανίες μπισκότων στη Γηραιά Ήπειρο, με παρουσία σε 35 χώρες. Ο κ. Τζιωρτζιώτης είναι ο δημιουργός της επαναστατικής τεχνολογίας "Steam Free" και του πρώτου εργοστασίου χωρίς καμινάδα στον κόσμο, αποσπώντας 11 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί δύο παραγωγικές μονάδες στην περιοχή των Τρικάλων. Το βασικό εργοστάσιο έχει ετήσια δυναμικότητα 12.500 τόνων μπισκότων, ενώ βρίσκεται σε φάση επέκτασης που θα εκτοξεύσει την παραγωγή στους 16.500 τόνους. Συνάμα, η εταιρεία έχει επενδύσει και στον εξοπλισμό, προσθέτοντας στις γραμμές παραγωγής γεμιστή γκοφρέτας δυναμικότητας 800 τόνων και δημητριακών που φτάνουν τους 2.000 τόνους ετησίως.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Από το 2017 τέθηκε σε λειτουργία και η δεύτερη μονάδα, που εξυπηρετεί κυρίως την εταιρεία Vita-Free, η οποία ιδρύθηκε το 2016 με έμφαση στη διατροφή ευεξίας και στις οικολογικές συσκευασίες. Το εργοστάσιο αυτό διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής μπισκότων και snacks, με δυναμικότητα 2.500 τόνων, η οποία προγραμματίζεται να διπλασιαστεί στο άμεσο μέλλον.

Εσχάτως, η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, «σηκώνοντας» νέο εργοστάσιο στη Λάρισα, το οποίο αποτελεί παγκόσμια πατέντα, ως το πρώτο εργοστάσιο μπισκότων χωρίς καμινάδα. Η εγκατάσταση αυτή βασίζεται στην αποκλειστική τεχνολογία "Violandα steam free", καταργώντας πλήρως τις καμινάδες ρύπων και υδρατμών μέσω συστημάτων γεωθερμίας και ειδικών εναλλακτών νερού. Η επένδυση, ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Εκτοξεύτηκε και δεν ξανακοίταξε πίσω

Το 25% των πωλήσεων της εταιρείας έρχεται από το εξωτερικό, με την «Βιολάντα» να διαθέτει 36 κέντρα διανομής διεθνώς, με περισσότερα από 6.500 σημεία πώλησης σε 30 αγορές παγκοσμίως.

Στα ενδότερα η Βιολάντα έχει τρία βασικά κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, τα οποία καλύπτουν περισσότερα από 16.800 σημεία πώλησης λανσάροντας περισσότερα από 160 προϊόντα. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη και logistics, κι αποτελεί case study της ελληνικής βιομηχανίας.

Η εταιρεία καταγράφει πωλήσεις κοντά στα 29,5 εκατ. ευρώ, ετήσια ανάπτυξη περίπου στο 20%, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και αύξηση ιδίων κεφαλαίων που εντυπωσιάζει.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της Βιολάντα διαμορφώθηκε στα 37,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με το 2023, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε περίπου 5,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται κοντά στα 4 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 3,3 εκατ. ευρώ.