Βιολάντα: «Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο, πεταχτήκαμε κάτω», συγκλονίζει διασωθείσα από τη φονική έκρηξη

Συγκλονίζει η μαρτυρία εργαζόμενης που διασώθηκε από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε γυναίκες.

Η γυναίκα αποκάλυψε στο Mega τις δραματικές στιγμές που βίωσε, με την εξομολόγησή της να συγκλονίζει: «Εκείνο το βράδυ ξεκίνησε η βάρδιά μας κανονικά. Κατά τις 2μιση η ώρα ξεκίνησαν τα διαλείμματα, μετά πιάσαμε κανονικά τα πόστα μας. Το πόστο το δικό μου ήταν αμέσως μόλις βγαίνουν τα κουλουράκια από τον φούρνο. Δίπλα μου ήταν η φίλη μου η Ελένη. (…) Τα υπόλοιπα τα κορίτσια ήταν στα υπόλοιπα τα πόστα εκεί που άρμοζε να πάνε».

«Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, έσβησαν τα πάντα και μετά, από όσο θυμάμαι, πεταχτήκαμε κάτω, άρχισαν να πέφτουν πάνελ, σίδερα και το μόνο που άκουσα κάποια στιγμή ήταν η φίλη μου η Ελένη να με φωνάζει "Γωγώ είσαι καλά;" Και ίσως μετά από το χτύπημα που ένιωσα, ήμουν ζαλισμένη, λέω "εδώ είμαι", έρχεται μπουσουλώντας και ήρθε διπλά μου, σηκωθήκαμε», πρόσθεσε η διασωθείσα.

Η ίδια περιέγραψε πώς κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο, λέγοντας: «Βγάνουμε έξω, βλέπουμε την Αστυνομία. (…) Έγιναν όλα αστραπιαία, η φωτιά εξελισσόταν ραγδαία. (…) Μας φώναξε το ΕΚΑΒ, είπαμε πώς είμαστε και πήγαμε στο νοσοκομείο. Τα αγόρια παρέμειναν πίσω».

Όπως λέει η ίδια: «Εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά δεν μύριζε τίποτα και πουθενά για να μας δώσει ένα σημάδι».

Η διασωθείσα μίλησε για τις συνθήκες εργασίας, ενώ αναφερόμενη στον εργοδότη της, σημείωσε: «Ήταν πάνω από όλα άνθρωπος, δεν μας έβλεπε απλά ότι έπρεπε να βγει η παραγωγή. Ακόμα είμαι στα χαμένα, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα…», κατέληξε.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Ένα νέο βίντεο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» με πέντε νεκρές εργαζόμενες, ήρθε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας περίπου μισό χιλιόμετρο μακριά από το εργοστάσιο και ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος που προκλήθηκε από την έκρηξη.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες, θεωρούν πλέον δεδομένο ότι υπήρξε διαρροή προπανίου κι αυτό το στοιχείο αποτελεί και τη βάση των ερευνών.

Οι έμπειροι αναλυτές, ψάχνουν να βρουν τι ήταν αυτό που πυροδότησε το διαρρέον αέριο και προκλήθηκε η έκρηξη. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έλεγαν χαρακτηριστικά ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ακόμα και το άνοιγμα ενός διακόπτη, μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα και να προκαλέσει την έκρηξη.

