Βιολάντα - σύζυγος Σκαμπαρδώνη: «Η αυλαία θα πέσει και τα παιδιά μας θα ψάχνουν τις μανάδες τους»

Ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη που σκοτώθηκε στην «Βιολάντα» συγκλόνισε με τον λόγο του για τον αδόκητο χαμό της συζύγου του και μητέρας των παιδιών του, που «δεν θα ξαναφωνάξουν μαμά».

Ο Αποστολής μιλώντας για τη γυναίκα του, δεν μπορούσε να συγκρατήσει ούτε τα δάκρυά του, αλλά ούτε και την οργή του, ωστόσο, προτίμησε να μιλήσει μόνο για τη Βασιλική κι όσα είπε έκανε όλους όσους τον παρακολουθούσαν να δακρύσουν. «Η γυναίκα μου ήταν αξιόλογη σύζυγος και μάνα, στο μεροκάματο, αγωνίστρια της ζωής, παλέψαμε πάρα πολύ. Πήγανε τζάμπα, πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου. Η αυλαία θα πέσει, τα παιδιά μας θα ψάχνουν να βρουν τις μανάδες τους, δεν θα φωνάξουν ξανά "μαμά"» είπε ο Αποστόλης Σκαμπαρδώνης συγκλονίζοντας όσους τον άκουγαν.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

«Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην ξαναγίνει, να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας με γυναίκες του μόχθου. Η Βασιλική ήταν μια καλή μάνα και σύζυγος, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο» πρόσθεσε.

«Έχω δύο ψυχούλες. Πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου και αυτό θα κάνω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα αν μπορούσα θα ήταν να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου» είπε ακόμη για τα δύο παιδιά τους, ηλικίας μόλις 4,5 κι 6,5 ετών, αντίστοιχα.

«Δεν πρόλαβα ξανά να σταθώ στα πόδια μου και με χτύπησε ο χάρος για δεύτερη φορά (σ.σ.: είχε χάσει τον πατέρα του). Υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ μητέρα και πατέρας, να γελάω για τα παιδιά μου και μέσα μου να κλαίω» κατέληξε ο σύζυγος της αδικοχαμένης εργάτριας Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

