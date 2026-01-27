Βιολάντα: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμα άτομα - Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο ακόμη ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, το απόγευμα της Τρίτης (27/1), καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης είναι οι εξής:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Πρόκληση σωματικών βλαβών

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τεχνικού βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων. Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. «Εκείνη τη στιγμή άκουσα έναν τεράστιο θόρυβο. Κοίταξα και είδα μια τεράστια φλόγα», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε σε υπόγειο χώρο 300 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη.

Επισημαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί από τον αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025 και πήρε έγκρισ. Τώρα εξετάζεται τι ακριβώς περιελάμβανε αυτή η μελέτη και αν όσα γράφονταν στο χαρτί ήταν εφάμιλλα με αυτά που υπήρχαν στην πραγματικότητα στο εργοστάσιο.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

