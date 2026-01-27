Βιολάντα: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμα άτομα - Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης (27/1) για την τραγωδία στα Τρίκαλα

Newsbomb

Βιολάντα: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμα άτομα - Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα

EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο ακόμη ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, το απόγευμα της Τρίτης (27/1), καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης είναι οι εξής:

  • Ανθρωποκτονία από αμέλεια
  • Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.
  • Πρόκληση σωματικών βλαβών

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τεχνικού βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ

INTIME NEWS

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων. Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. «Εκείνη τη στιγμή άκουσα έναν τεράστιο θόρυβο. Κοίταξα και είδα μια τεράστια φλόγα», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Βιολάντα-Φωτιά

Newsbomb

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε σε υπόγειο χώρο 300 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη.

Επισημαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί από τον αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025 και πήρε έγκρισ. Τώρα εξετάζεται τι ακριβώς περιελάμβανε αυτή η μελέτη και αν όσα γράφονταν στο χαρτί ήταν εφάμιλλα με αυτά που υπήρχαν στην πραγματικότητα στο εργοστάσιο.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμα άτομα - Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

20:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα πρώτα λόγια του Λουτσέσκου για την τραγωδία με φίλους του ΠΑΟΚ: «Τεράστια τραγωδία, απέραντη θλίψη, οι καρδιές μας είναι μαζί με τις οικογένειές τους»

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο

20:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο γυναικών: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε στη 2η Φάση του Ευρωπαϊκού

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιών - Επί τόπου η πρέσβης

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

20:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκάλης για δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ: Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι

20:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Κομμώτρια σέρνει από την κουκούλα 15χρονη πελάτισσα επειδή δεν πλήρωσε

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραγίζει καρδιές η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει»

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρολόι της Αποκάλυψης 2026: Πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα - Πόσο απέχουμε από τον όλεθρο

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποίηση Πεζεσκιάν στην Σαουδική Αραβία για τις απειλές από ΗΠΑ

19:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για εργατικά δυστυχήματα: Υποκριτική η στάση της αντιπολίτευσης μετά την τραγωδία στη «Βιολάντα»

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ - Το μυαλό μου πήγε στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο, πεταχτήκαμε κάτω», συγκλονίζει διασωθείσα από τη φονική έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραγωδία με νεκρό βρέφος μόλις τριών μηνών

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Όλα τέλειωσαν σε κλάσματα δευτερολέπτου»: Πραγματογνώμων εξηγεί γιατί το mini bus με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έστριψε αριστερά και συγκρούστηκε μετωπικά με τη νταλίκα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιών - Επί τόπου η πρέσβης

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Κομμώτρια σέρνει από την κουκούλα 15χρονη πελάτισσα επειδή δεν πλήρωσε

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα», λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραγίζει καρδιές η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

17:32ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Τραγωδία στη Ρουμανία με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - Όλες οι δραματικές εξελίξεις

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ από Ελλάδα που πήγαιναν Γαλλία - 7 νεκροί - Βίντεο σοκ από τη στιγμή της σύγκρουσης

19:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πιθανολογικά μετεωγράμματα για τις καταιγίδες στην Αθήνα - Η πρόβλεψη Κολυδά

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ