Κυβέρνηση για εργατικά δυστυχήματα: Υποκριτική η αντιπολίτευση μετά την τραγωδία στη «Βιολάντα»

Κάτοικοι άφησαν λουλούδια έξω από το εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 γυναίκες

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φωνάζουν, αλλά δυστυχώς στο παρελθόν δεν είχαν πάρει κανένα μέτρο, δεν είχαν ασχοληθεί με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, π.χ δεν είχαν σταματήσει, δεν είχαν κάνει παύση εργασιών στη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι η γραμμή άμυνας του Μεγάρου Μαξίμου απέναντι στις κατηγορίες που δέχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα.

«Όταν επισυμβαίνει ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, επιλαμβάνονται πέραν της ανεξάρτητης αρχής, οι ανακριτικές, αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές, όπως έγινε τώρα και στο συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα. Δεν μπορεί διαφορετικά να πιστοποιηθεί ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Υπάρχει μια διαδικασία που ισχύει σε όλη την Ευρώπη», υποστηρίζουν στην κυβέρνηση και προσθέτουν ότι η αντιπολίτευση βρίσκεται σε σύγχυση.

«Ακούσαμε πέντε διαφορετικούς αριθμούς για θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που είχαν να κάνουν με το 2024: Ένας λέει ότι είναι 201 εργατικά ατυχήματα, είπε έναν αριθμό. Ένας βουλευτής μετέφερε τον αριθμό μιας εφημερίδας, πιο χαμηλό αριθμό. Ένα κόμμα είπε 120. Ένας άλλος, εκπρόσωπος άλλου κόμματος είπε 170. Τους ακούγαμε μέσα στη Βουλή και λέγαμε είναι δυνατόν να ακούμε διαφορετικούς αριθμούς όταν αναφερόμαστε σε νεκρούς;».

Δυστυχώς, λένε στο Μαξίμου, αναπαράγονται οι αριθμοί με μια ευκολία. Ωστόσο, οι αριθμοί των πραγματικών εργατικών ατυχημάτων δημοσιεύονται από την ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρηση Εργασίας κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση, η οποία δημοσιεύεται και στη Βουλή. Αυτή είναι η μόνη διαδικασία και παραθέτουν τους αριθμούς των τραγωδιών:

Το 2024 είχαμε 48 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και όχι 201.

Το 2021 είχαμε 46, το 2022 επίσης 46, το 2023 ήταν 47, το 2024 είχαμε 48 και λιγότερα το 2025.

Έχουμε μια σταθερότητα, αν πάρουμε από το 2021 και μετά, κυμαίνονται από 46 έως 48.

«Και ένα θανατηφόρο είναι πρόβλημα. Ο στόχος είναι να περιορίσουμε τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα πρόληψης».

Στελέχη της κυβέρνησης επιμένουν ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν τα λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής που αφορούν στο έτος 2023 και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 3 χωρών της ΕΕ με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους.

Διαβάστε επίσης