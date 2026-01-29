Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Αύριο το πρωί στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου, περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν τις πρώτες αυξήσεις στις αποδοχές τους, χάρη στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

Ουσιαστικά πρόκειται για πρόσθετες σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες με παιδιά, που ισοδυναμούν ακόμα και με έναν ή δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση για τρίτεκνα και πολύτεκνα ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb για το ζήτημα αυτό θα δοθούν από την κυβέρνηση αύριο το πρωί περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες με αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες για περιπτώσεις μισθωτών και αυξήσεων.

Το Μέγαρο Μαξίμου ποντάρει πλέον στη θετική ατζέντα και κινείται καθαρά στη λογική «ό,τι λέμε το κάνουμε».