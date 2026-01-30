Παπαστεργίου για Βιολάντα: Το 2007 ασχολήθηκα με τις μελέτες τμήματος της επιχείρησης

Ουπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μοιράστηκε τη συγκίνησή του για τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους και τονίζει την ανάγκη να στηριχθούν οι οικογένειές τους

Παπαστεργίου για Βιολάντα: Το 2007 ασχολήθηκα με τις μελέτες τμήματος της επιχείρησης
Ανάρτηση για τη φονική έκρηξη στο εργαστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο κ. Παπαστεργίου στην ανάρτησή του συνδυάζει την προσωπική του σύνδεση με τη μονάδα --μέσω των μηχανολογικών μελετών του παρελθόντος και συγκεκριμένα το 2007-- με την βαθιά συγκίνηση για τα θύματα και την αποφασιστικότητα να αποδοθούν ευθύνες, κάνοντας παράλληλα κάλεσμα σε στήριξη προς τις οικογένειες και σε ενδελεχή διερεύνηση των αιτίων, ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία.

Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή του ο υπουργός στο παρελθόν είχε εργαστεί ως μηχανικός στην φάση της πρώτης εγκατάστασης. «Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου.

Όπως αναφέρει επίσης «οι μελέτες αυτές εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στον δήμο».

Ο υπουργός έκανε αναφορά για στα πέντε θύματα της τραγωδίας γράφοντας πως «είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί».

Παράλληλα ο κ. Παπαστεργίου, ενημέρωσε ότι παρακολουθεί «με ενδιαφέρον τη λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους». «Και γιατί πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί», καταλήγει.

Η ανάρτηση του υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου

«Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην ΒΙΟΛΑΝΤΑ και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης. Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί.

Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί».

