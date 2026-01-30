«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ σε πτήση και γίνεται viral

Ατακαδόρος πιλότος κάνει… καλύτερη τη ζωή των επιβατών του προσφέροντας χαμόγελα, με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, να μετρά περισσότερες από 800.000 προβολές.

Ο κύριος Μανώλης Φουντουλάκης, της αεροπορικής εταιρείας Sky Express, έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα χάρη στη… σίγουρα αντισυμβατική προσέγγιση του κόσμου που ταξιδεύει μαζί του σε σύγκριση με αυτήν των άλλων πιλότων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αρέσκεται στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες προς την καμπίνα των επιβατών, όπως οι καιρικές συνθήκες, το ύψος του αεροπλάνου και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον προορισμό.

Ο πιλότος ακούγεται λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί, θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου, είστε σε καλά χέρια», με τον κόσμο να χειροκροτά, ενώ, στη συνέχεια αναφέρει κατά τη διάρκεια της προσγείωσης πως «είδατε με τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα; Για αεροπορικά σεμινάρια. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι».

Δείτε το βίντεο: